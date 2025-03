Home Tech Google Gemini 2.0 odpala niezłą petardę dla wszystkich użytkowników

Google Gemini 2.0 odpala niezłą petardę dla wszystkich użytkowników

Wyścig narzędzi do generatywnej sztucznej inteligencji trwa, a stawkę po raz kolejny podnosi Google ze swoją platformą Gemini. Tym razem gigant wprowadza dwie nowe funkcje, a jedna z nich pochodzi wprost ze znakomitego, aczkolwiek dość niszowego narzędzia Google. Drugie natychmiast skojarzy się niektórym z rozwiązaniami konkurencji (m.in. Claude od Anthropic czy ChatGPT od OpenAI). Co chyba najbardziej cieszy, to fakt, że obie nowości są właśnie wdrażane globalnie dla subskrybentów Gemini i Gemini Advanced we wszystkich językach, w których dostępne są aplikacje z Gemini. Za ich używanie nie będzie trzeba więc płacić ani grosza.