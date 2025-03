Home Tech Porozmawiaj z Google Gemini na ekranie blokady iPhone’a. Zobacz, jak to zrobić

Porozmawiaj z Google Gemini na ekranie blokady iPhone’a. Zobacz, jak to zrobić

Nie dalej, jak wczoraj pisałem o postępującej integracji generatywnej sztucznej inteligencji z urządzeniami mobilnymi, a tu mamy kolejny przykład. Coś mi się wydaje, że to na osłodę dla tych, których ominęła wczorajsza nowość przeznaczona dla Androida. Ciekawe co powiecie na kolejną z nich i czy w ogóle do czegoś Wam się przyda. Sam zdecydowałem się z tym poeksperymentować. Gdybyście chcieli spróbować, dołączyłem krótki poradnik prowadzący krok po kroku przez nową funkcję dla posiadaczy iPhone’a. Jedyny wymóg to iOS obsługujący widżety na ekranie blokady (iOS 16 lub nowszy).