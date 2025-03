Smartfony Google Pixel 8 w dużej promocji na Proshop.pl

Google Pixel 8 – wciąż błyszczy, choć nie jest już młodzieńcem

Smartfon Google Pixel 8 w kolorze Hazel miałem przyjemność testować w zeszłym roku. Świetna jakość wykonania, doskonała stylistyka, nowoczesne wnętrze (choć jak na flagowca, niezbyt wydajne) i doskonale radzący sobie aparat fotograficzny – tak właśnie go zapamiętałem.

I wiecie co? Niewiele się zmieniło. Google Pixel 8 teraz to bardziej średniak, niż ex-flagowiec, ale znakomicie broni się w 2025 roku. Smartfon dostał Androida 15, regularnie co miesiąc otrzymuje poprawki bezpieczeństwa, a przed nim jeszcze kilka lat wsparcia.

Sercem Pixela 8 jest procesor Tensor G3 – 9-rdzeniowy układ, w którym położono duży nacisk na sprzętowe wsparcie sztucznej inteligencji – korzysta z tego między innymi najnowszy asystent AI Google Gemini. Procesor współpracuje z 8 GB pamięci RAM i pamięcią flash na dane o pojemności 128 lub 256 GB.

Za zdjęcia odpowiada duet: główny aparat 50 Mpix, f wyposażony w obiektyw 25 mm o jasności f/1.68, autofocus oraz stabilizację obrazu, oraz ultraszerokokątny aparat 12 Mpix z obiektywem 13 mm o jasności f/2.2 i autofocusem. Do selfie mamy moduł 10 Mpix, który radzi sobie wystarczająco dobrze.

Za zasilanie odpowiada akumulator 4575 mAh, który można ładować przewodowo mocą maksymalną 27 W lub bezprzewodowo 18 W.

Promocja w Proshop.pl – tak tanio jeszcze nie było

Promocja na Google Pixel 8 obejmuje trzy warianty kolorystyczne.

Promocja trwa do 30 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Liczba urządzeń objętych promocją jest ograniczona, obowiązuje ograniczenie do 3 sztuk na klienta. Dostawa jest darmowa, choć czas realizacji zamówień ze względu na sprowadzanie z magazynu zewnętrznego jest wydłużony.