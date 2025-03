Gorąca oferta: obsydianowy Google Pixel 9 5G w najniższej cenie

Google Pixel 9 – Co warto wiedzieć?

Seria Google Pixel 9 była jedną z ciekawszych premier zeszłego roku. Smartfony nie miały bowiem wyśrubowanej specyfikacji, imponowały jednak daleko posuniętą integracją z Gemini AI, a i możliwości fotograficzne były zdecydowanie ponadprzeciętne nawet w podstawowym modelu – po szczegóły odsyłam oczywiście do recenzji Arka Dziermańskiego.

Dlaczego zatem warto przyjrzeć się Pixelowi 9?

Smartfony Pixel słyną z rewelacyjnych aparatów, które dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu i przetwarzaniu obrazu (wspieranemu przez chip Google Tensor) potrafią zdziałać cuda, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Na część fotograficzną składają się dwa aparaty – główny 50 Mpix, z matrycą w rozmiarze 1/1.31″,z obiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 25 mm i przysłonie f/1.7. Obok niego znajduje się aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 48 Mpix i polem widzenia 123 stopnie.

Całość wspiera laserowy autofocus. Zachwyca aplikacja, która jest wygodniejsza od tego, co można spotkać w innych smartfonach z Androidem – pozwala między innymi na jednoczesny zapis plików JPG i RAW w zasadzie niezależnie od trybu. Zdjęcia mają wyważoną kolorystykę, nieprzesadny HDR i generalnie wyglądają znakomicie.

Pixele oferują Androida w najczystszej postaci, bez zbędnych nakładek – Google dodaje oczywiście aplikacje zarezerwowane wyłącznie dla Pixeli, ale top tyle. W rezultacie oprogramowanie działa niezwykle płynnie i to mimo niekoniecznie ogromnej wydajności sprzętu. Do tego dochodzą szybkie i systematyczne aktualizacje bezpośrednio od Google’a oraz wspominany już dostęp do unikalnych funkcji opartych na Gemini AI, które ułatwiają codzienne zadania.

Sercem urządzenia jest najnowsza generacja procesora Google Tensor, zaprojektowana specjalnie z myślą o uczeniu maszynowym i specyficznych potrzebach Pixeli. W połączeniu z 12 GB pamięci RAM, konfiguracja taka zapewnia płynną pracę nawet przy wielu zadaniach jednocześnie.

Czytaj też: Test Google Pixel 9 Pro XL – flagowa cena i aparat

Na zakończenie: Smartfon oferuje nowoczesny design, wysoką jakość wykonania oraz pełne wsparcie dla szybkiej łączności 5G. Wersja Obsidian to klasyczna, elegancka czerń – i dodam tylko tyle, że zeszłoroczne Pixele 9 to jedne z najładniejszych smartfonów.

Promocja w abfoto.pl – Pixel 9 za 2667 zł

Podstawowy model trafił właśnie na promocję w sklepie abfoto.pl – wariant Google Pixel 9 5G z 12 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej w kolorze Obsidian kosztuje bowiem tam 2667 zł i jak twierdzi Ceneo, jest to w tej chwili najlepsza cena. Wziąwszy pod uwagę, że model ten ma 7 lat wsparcia producenta, a nie ma nawet roku, to jest to naprawdę doskonała propozycja.