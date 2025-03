Grafen ukrywał nieznany stan kwantowy. Prawda wreszcie wyszła na jaw

Żeby zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło, trzeba zacząć od wyjaśnienia, czym jest tzw. ułamkowy kwantowy efekt Halla. W jego ramach elektrony tworzą nowy stan kwantowy, w którym poruszają się tak, jakby były cząstkami ułamkowymi, a nie całymi elektronami. Ten rzadko spotykany fenomen okazuje się nie tylko fascynujący, ale i przydatny. W jakim względzie? Chociażby pod kątem rozwoju topologicznych komputerów kwantowych cechujących się rekordowo wysoką odpornością na błędy.

Poza tym ułamkowy kwantowy efekt Halla może być przydatny w kontekście projektowania nowych materiałów kwantowych. Wykrywanie go stanowi temat na osobne rozważania, ponieważ do tej pory sprawiało to fizykom wiele problemów. Autorzy nowych badań w tej sprawie postanowili zastosować alternatywne podejście, a ich taktyka okazała się wyjątkowo owocna w skutkach.

O ile konwencjonalne sposoby detekcji opierały się na oporności elektrycznej, tak w tym przypadku naukowcy postawili na metodę czerpiącą z siły termoelektrycznej. Za jej sprawą dany materiał może wytwarzać niewielkie napięcie w sytuacji, gdy jedna jego strona jest schłodzona, podczas gdy druga – rozgrzana. Za sprawą wzrostu temperatury elektrony przemieszczają się i generują napięcie.

Wykorzystując nowatorską metodę detekcji naukowcy wykryli egzotyczny stan kwantowy w grafenie. Teraz będą chcieli ją zastosować do badania innych materiałów oraz identyfikacji kolejnych stanów

Poświęcone mu pomiary zapewniają wgląd w tzw. entropię układu, co postanowili wykorzystać członkowie zespołu badawczego stojący za publikacją zamieszczoną w Nature Physics. Fizycy założyli, że mogliby tym sposobem zyskać rozeznanie w odniesieniu do tajemniczych stanów kwantowych w materiałach takich jak grafen. Postanowili się o tym przekonać i niedawno podzielili się wyciągniętymi wnioskami.

Dwuwarstwowy grafen został ustawiony tak, aby przepływające przez niego elektrony utworzyły narzędzie pozwalające na badanie efektów pokroju ułamkowego kwantowego efektu Halla. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. I byli w stanie prowadzić pomiary z wyższą niż do tej pory czułością. Teraz podkreślają, że wykrywanie prowadzone z użyciem ich metody zapewnia wyższą czułość aniżeli w przypadku technik opartych na pomiarach rezystywności. Takie narzędzie zostanie oddelegowane do innych materiałów oraz egzotycznych stanów kwantowych.