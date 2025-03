Honor pokazuje, że AI w smartfonach może być przydatna

Honor ostrzeże nas przed fałszywymi treściami. To mocarna funkcja

Użytkownicy mediów społecznościowych zapewne dobrze wiedzą, jak wielką pułapką na niedoświadczonych użytkowników jest tzw. deepfake. Choć dobrze zrobiony potrafi nabrać i starego wyjadacza. Chodzi o fałszywe treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. W sieci możemy trafić na niemalże wszystko. Od fałszywych treści politycznych, przez rozrywkowe, po mające za zadanie wywołać panikę i siać dezinformację.

Problemem tego typu treści jest to, że nie zawsze są oznaczone jako wygenerowane przez AI i Honor postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i już podczas targów IFA 2024 zaprezentował rozwiązanie, które rozpoznaje treści, które nie są prawdziwe. Technologia wykrywa niedoskonałości materiałów i niespójności, które bywają niewidoczne dla ludzkiego oka. Jeśli tak się stanie, użytkownik zobaczy ostrzeżenie, że wyświetlany materiał został wygenerowany przez AI i może być nieprawdziwy. Funkcja będzie dostępna na smartfonach marki Honor już od kwietnia 2025 roku.

Kolejne funkcje AI na horyzoncie

Prawdziwie osobisty Asystent AI

Jedną z nich będzie asystent, który dosłownie będzie nam asystować w codziennych czynnościach, a nie tylko odpowiadać na pytania zadane w określony sposób. Podczas targów Mobile World Congress Honor zaprezentował część możliwości asystenta, który dostał proste zadanie – zarezerwować stolik w restauracji.

Asystent jest w stanie zrobić to z uwzględnieniem naszego harmonogramu dnia, wpisów w kalendarzu, a przy planowaniu dojazdu sprawdza korki w okolicy. Dzięki temu wie, na którą godzinę zrobić rezerwację, która uwzględni wszystkie czynniki, jakie mogą wystąpić po drodze.

AiMage, czyli stare zdjęcia jak nowe

Retuszowanie starych zdjęć – to nie brzmi jak coś nowego i jest to coś, co robi się w zasadzie od lat. Ale… kiedy robiliście to ostatnio za pomocą automatycznego narzędzia, w dodatku na smartfonie? To jest coś, czego jeszcze nie było, bo do tej pory taki zabieg wymagał wykorzystania profesjonalnego, nierzadko drogiego programu.

Dzięki współpracy z firmą Qualcomm, smartfony Honor z procesorami Snapdragon 8 Elite będą korzystać z narzędzia AI Upscale. Będzie ono w stanie przywrócić starym zdjęciom utracony blask i nadać im jakość, której być może nigdy nie miały. Wystarczy pomyśleć o zdjęciach, które zrobiliśmy telefonem komórkowym 10 lat temu.

Rozwiązanie AI Upscale będzie dostępne pod koniec marca 2025 roku na smartfonach Honor Magic7 Pro.

AirDrop w wykonaniu Honora

AirDrop to funkcja, która nie doczekała się sprawnie działającej alternatywy w świecie urządzeń z Androidem. Chodzi o błyskawiczne bezprzewodowe przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Honor idzie o krok dalej, bo zaprezentował funkcję wymiany plików pomiędzy urządzeniami z systemem z Androidem i iOS. Kto próbował kiedyś przesłać pliki pomiędzy takimi urządzeniami ten wie, że jest to iście karkołomne zadanie, które najprościej można rozwiązać przesyłając je do chmury, a następnie można je pobrać na drugim sprzęcie. W końcu ten problem będzie za nami.

Siedem lat szczęścia, czyli wsparcia

Flagowa seria smartfonów Magic będzie otrzymywać rekordowo długie wsparcia. Jako jedna z trzech marek na rynku, Honor zaoferuje aż 7 lat aktualizacji systemu Android. Pierwszym smartfonem, który zostanie objęty nowym planem aktualizacji będzie Honor Magic7 Pro.

Plan Alfa dla dalszego rozwoju AI

Pod hasłem Plan Alfa Honor szykuje prawdziwą rewolucję w obszarze, nie tylko mobilnej, sztucznej inteligencji. Wykrywanie fałszywych treści czy błyskawiczne przesyłanie plików to tylko jedne z funkcji, które w niedalekiej przyszłości ułatwią nam życie.

Honor ogłosił nowy plan, którego główną częścią jest ogromna inwestycja w rozwój projektów AI. Mówimy o kwocie 10 mld dolarów, które firma chce zainwestować w ciągu najbliższych pięciu lat. Pierwszym krokiem prac będzie stworzenie w pełni inteligentnego smartfonu, który będzie pomostem między użytkownikiem a urządzeniami ekosystemu. Co ważne, Honor nie chce się zamykać w ekosystemie i zaprasza do współpracy inne firmy. To wydaje się bardzo dobre podejście, bo pozwoli na faktycznie inteligentną współpracę różnych urządzeń. Będziemy mogli mówić o faktycznie smart-rozwiązaniach, a nie smart-rozwiązaniach z gwiazdką, która tłumaczy, że funkcja działa wyłącznie w obrębie urządzeń firmy X. Plany Honora zakładają też wprowadzanie AI do kolejnych urządzeń. Nie tylko smartfonów, ale też komputerów, smartwatchy oraz tabletów.

Wizja i plany Honora wydają się bardzo słusznym kierunkiem rozwoju. W końcu mam wrażenie, że rozwój AI idzie w dobrą stronę i faktycznie mówimy o funkcjach, które mogą nam ułatwić codzienne korzystanie z elektroniki, a nie są tylko próbą przekonania użytkownika, że coś jest mu potrzebne. Pierwsze efekty już niedługo będą w pełni działającymi funkcjami, więc pozostaje nam poczekać, aż będziemy mogli je przetestować.