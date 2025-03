HP Pavilion 15 w OleOle.pl – promocja, której nie możesz przegapić! Sprawdź, zanim zniknie!

Parę słów o wnętrzu HP Pavilion 15-eh3412nw

HP Pavilion 15-eh3412nw przy pierwszym kontakcie zwraca uwagę swoją elegancją i wzornictwem. Smukły korpus, wykonany z aluminium o naturalnej, srebrnej barwie wygląda znakomicie, a do tego jest sztywny i trwały, a przy okazji zapewnia doskonałe chłodzenie maszyny. Maszyna waży 1,75 kg bez zasilacza.

HP Pavilion 15-eh3412nw wyposażony jest w 15,6-calowy ekran o rozdzielczości FullHD (1920 × 1080 pikseli). Matryca IPS zapewnia wyraźny i ostry obraz oraz bardzo dobre kąty widzenia. Procesor AMD Ryzen 5 7530U z sześcioma rdzeniami i taktowaniem do 4,5 GHz w trybie Boost gwarantuje płynne działanie nawet przy bardziej wymagających zadaniach.

Współpracuje z nim 16 GB pamięci RAM DDR4, co pozwala na komfortową obsługę wielu aplikacji jednocześnie, bez obawy o ewentualne zacinanie się sprzętu. Dysk SSD o pojemności 512 GB zapewnia szybkie uruchamianie systemu Windows 11 oraz błyskawiczny dostęp do danych, a przy tym oferuje sporo miejsca na pliki, zdjęcia czy programy.

HP Pavilion 15-eh3412nw oferuje zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon Graphics, która sprawdzi się w pracy biurowej, podczas zadań związanych z multimediami, a nawet przy prostych grach – miłośnicy bardziej zaawansowanej rozrywki będą mogli oczywiście skorzystać z którejś z usług grania w chmurze. Laptop ma preinstalowany system Windows 11 Home Edition, co gwarantuje nowoczesne i intuicyjne środowisko pracy.

Promocja w OleOle.pl obowiązuje do 31 marca 2025 roku – w tym czasie maszynę możemy kupić za 1999 zł i jak podaje portal Ceneo, jest to najlepsza oferta na tę maszynę kiedykolwiek. Laptop wyróżnia się jednak nie tylko atrakcyjną ceną – korzystając z promocji, od 10 marca mamy prawo do darmowej dostawy, a także gwarancję najniższej ceny – jeśli znajdziesz ten model taniej u konkurencji, sklep wyrówna ofertę i doda dodatkowy rabat w wysokości 2%.

Laptop wydaje się świetną propozycją dla użytkowników domowych, którzy chcą mieć wygodny dostęp do zasobów internetu, a także dla studentów oraz profesjonalistów, potrzebujących mobilnego urządzenia do pracy zdalnej,

Nie zwlekaj – promocja na HP Pavilion 15-eh3412nw w OleOle.pl to okazja, która może szybko zniknąć. Wejdź na stronę sklepu, poznaj szczegóły oferty i ciesz się nowym, wydajnym laptopem już dziś!