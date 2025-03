Słuchawki Huawei – dla każdego znajdą się te jedyne

Tytułem wstępu – słuchawki dokanałowe a słuchawki douszne

W słuchawkach TWS można wyróżnić dwa podstawowe typy, określane na podstawie sposobu przekazywania dźwięku z przetworników do ucha. Mowa tu o konstrukcjach dokanałowych oraz dousznych – w przypadku pierwszych dźwięk kierowany jest z pominięciem małżowiny usznej wprost do kanału słuchowego, natomiast w drugich dźwięk kierowany jest do małżowiny i po kilkukrotnym odbiciu trafia dopiero do kanału.

Oba typy stosunkowo łatwo odróżnić od siebie. W słuchawkach dokanałowych wyjście dźwięku zakończone jest elastyczną nakładką, wykonaną z miękkiego silikonu lub rzadziej elastycznej pianki, którą podczas zakładania trzeba umieścić wprost w kanale słuchowym, dopasowując rozmiar tak, by go zamknąć i by wkładka zapewniała odpowiednią izolację. Od jej dokładności zależy poziom hałasu przenikającego z zewnątrz, ale także jakość dźwięku, a szczególnie reprodukcja basu.

Otwarte słuchawki nie mają takich nakładek, a różnorodność ich kształtów jest większa, od klasycznych słuchawek dousznych, do designerskich rozwiązań wyróżniających się formą. Wyjście dźwięku ma formę kratki lub siatki, przez którą fale dźwiękowe przechodzą swobodnie do małżowiny. Z definicji nie ma tu zatem mowy o izolacji, trudniej tu o najwyższą jakość dźwięku (a zwłaszcza niskich częstotliwości, choć inżynierowie są w stanie także i tu osiągnąć prawdziwe cuda) trudno także z nich korzystać w warunkach hałasu.

Przy wszystkich wadach otwarte słuchawki mają także liczne zalety – nie wpływają na świadomość otoczenia (można z nich bezpiecznie korzystać np. podczas jazdy na rowerze), nie uniemożliwiają rozmowy, są też znacznie bardziej komfortowe w użytkowaniu, nie męcząc tak uszu, jak modele dokanałowe, co doceniam szczególnie podczas letnich upałów.

W portfolio Huawei można wskazać produkty należące do każdej z kategorii – słuchawki dokanałowe reprezentowane są przez topowy model FreeBuds Pro 4 oraz nieco niżej plasowane FreeeBuds 6i. Klasyczne TWS o konstrukcji dousznej reprezentuje model FreeBuds SE3, a wersje designerskie to obecne już na rynku niezwykłe otwarte (OWS) słuchawki FreeClip oraz zapowiadane Huawei FreeArc.

Huawei FreeBuds Pro 4

Huawei FreeBuds Pro 4 to najmocniejszy model słuchawek dokanałowych w portfolio producenta. Słuchawki wykonane zostały z materiałów ceramicznych, które nadały im nie tylko ekskluzywny wygląd, ale także wytrzymałość i odporność na udary. W środku też znalazło się wszystko, co Huawei ma najlepsze w dziedzinie dźwięku – za jego reprodukcję odpowiada duet, w którym przetwornik dynamiczny z poczwórnymi magnesami i 11 mm membraną odpowiada za reprodukcję tonów średnich i niskich, a odrębny przetwornik planarny obsługuje wysokie tony. W rezultacie słuchawki mają pasmo przenoszenia 14 Hz – 48 kHz, a potrójny podział częstotliwości i adaptacyjny korektor dostosowuje dźwięk do poziomu głośności i struktury kanału słuchowego. Do tego dochodzi także jeden z lepszych w swojej klasie układów aktywnej redukcji hałasu (ANC).

Aby w pełni wykorzystać takie możliwości, należy FreeBuds Pro 4 dostarczyć oczywiście dźwięk odpowiedniej jakości. Jest to możliwe, gdyż są to pierwsze słuchawki Huawei, w których zastosowany został kodek L2HC 4.0 o przepustowości 2,3 Mbps, który zapewnia bezstratny przesył danych ze smartfonów Huawei do słuchawek, co potwierdzają certyfikaty HWA Lossless i Hi-Res Wireless Audio. Smartfony pozbawione tego kodeka mogą skorzystać z dobrze znanego LDAC, także zapewniającego dźwięk wysokiej jakości, choć już nie bezstratny – przełączanie się między kodekami można zrobić w aplikachi AI Life. Jak wygląda w praktyce jakość dźwięku?

Czy pomiędzy kompatybilnym Huaweiem, smartfonem z Androidem i LDAC oraz iPhonem słychać różnicę? Oj tak! FreeBuds Pro 4 z iPhonem grają dobrze, ale to w żadnym wypadku nie jest brzmienie, któremu warto poświęcać więcej miejsca. Fajny dźwięk, szczegółowy, ładnie zbalansowany, z wyraźnym basem, ale kompletnie bez szału. Przeskok na LDAC jest wyraźny, kolejny na L2HC już nie tak duży, choć nadal słyszalny. Jeśli wyobrazimy sobie, że dźwięk to prostopadłościan, który otacza nas, siedzących w jego środku, to jego ściany w przypadku L2HC znajdują się nieco dalej. Mamy więcej przestrzeni w naszej bryle, co pozwala zmieścić w niej więcej dźwięków, na które wcześniej nie było miejsca. Jak grają FreeBuds Pro 4? Jeśli trafiliście w sieci na informację, że jak w przypadku equalizera ustawionego w literę V, choć bardziej U, to tak, to jest właśnie to brzmienie. Rozrywkowe, dynamiczne, z ładnym balansem pomiędzy basem a tonami niskimi. Nie zagłuszają się, a ładnie ze sobą współgrają, dodając do tego całą masę szczegółów i choć to oklepane zdanie – to jest ten poziom, który pozwala nam odkrywać muzykę na nowo. red. Arkadiusz Dziermański

Huawei FreeBuds Pro 4 są w stanie pracować do 6,5 godzin bez przerwy, a uwzględniając doładowania z etui, można ten czas wydłużyć do 33 godzin. Mogą też pracować w trybie multipoint z dwoma urządzeniami jednocześnie. Etui można ładować zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, a 10 minut ładowania słuchawek powinno wystarczyć na 2,5 godziny pracy.

Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym, białym oraz zielonym.

Huawei FreeBuds 6i

Huawei FreeBuds 6i to słuchawki tańsze, przeznaczone dla nieco mniej wymagającego użytkownika, charakteryzujące się znakomitym stosunkiem możliwości do ceny. Wykonane są z plastiku wysokiej jakości, konstrukcja jest klasyczna, z „patyczkiem”. Napęd to dynamiczny przetwornik z membraną 11 mm i poczwórnymi magnesami, który zapewnia pasmo przenoszenia 14-40000 Hz. Słuchawki mają także bardzo skuteczny ANC zapożyczony z serii Pro, oraz zestaw kodeków dla dźwięku wysokiej jakości L2HC i LDAC – tyle że w przeciwieństwie do FreeBuds Pro 4 nie obsługują transmisji bezstratnej.

Wbudowany akumulator pozwala na 5 godzin pracy z włączonym układem ANC lub 8 godzin bez redukcji hałasu, a energia zgromadzona w etui pozwala na łącznie 35 godzin pracy. Pełne ładowanie etui i słuchawek trwa około godziny, a same słuchawki potrzebują na to 40 minut – przy czym już 10 minut pozwala na 4 godziny pracy.

Jakość dźwięku FreeBuds 6i jest wysoka – na tyle, że są to jedne z lepiej grających słuchawek w swojej klasie cenowej. Dźwięk jest rozrywkowy, dość szczegółowy, charakterystyką przypomina literę V z wyraźnie dominującym basem i podkreślonymi wysokimi tonami, niezłą przestrzennością i ogólnie rzecz biorąc przyjemnym charakterem.

Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym, białym oraz wyjątkowo ładnym purpurowym.

Huawei FreeBuds SE3

Huawei FreeBuds SE3 to słuchawki o zupełnie innym charakterze niż wyżej opisane modele. Są to bowiem słuchawki douszne, a nie dokanałowe. Za jakość dźwięku odpowiada tu duży przetwornik dynamiczny z membraną 10 mm, który zapewnia mocny bas i czyste wokale i dobrą detaliczność dźwięku. Ze względu na konstrukcję niezapewniającą izolacji pasywnej nie ma tu ANC, lecz dzięki temu czas pracy słuchawek na jednym ładowaniu to 9 godzin, a licząc wraz z etui, można spodziewać się nawet 42 godzin pracy. 10 minut szybkiego ładowania pozwala na dodatkowe 3 godziny słuchania muzyki.

Jak już pisałem na wstępie, ze względu na brak izolacji od otoczenia douszna konstrukcja nie gwarantuje doznań muzycznych najwyższej jakości, jednak dzięki temu Huawei FreeBuds SE3 świetnie sprawdzają się tam, gdzie potrzebna jest świadomość sytuacyjna – nie blokują możliwości rozmowy i można ich używać np. podczas jazdy na rowerze. Są też bardzo komfortowe – każda słuchawka waży tylko 3,8 grama i nie męczy uszu nawet w wysokim upale i przy długotrwałym użytkowaniu.

Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym oraz beżowym

Huawei FreeClip – mistrzowskie wzornictwo

Huawei FreeClip zwracają uwagę na pierwszy rzut oka swoim niezwykłym wzornictwem. Słuchawki, określane w terminologii Huawei jako otwarte lub OWS, mają bowiem formę klipsa obejmującego małżowinę uszną, składającego się z trzech części – kulki zawierającej przetwornik akustyczny, którą wkłada się do ucha oraz zewnętrznej części zawierającej baterię i mikrofon, połączonej elastycznym łącznikiem niklowo-tytanowym C-Bridge, który pozwala na dopasowanie tej nietypowej konstrukcji do każdego ucha.

Sercem słuchawek jest dynamiczny przetwornik akustyczny z membraną 10,8 mm. Słuchawki łączą dwa światy – choć bowiem są konstrukcją otwartą, to dzięki nietypowej konstrukcji wyjście przetwornika znajduje się tak blisko kanału słuchowego, że zapewnia to bardzo dobrą jakość dźwięku, przy niezwykle wysokim poziomie komfortu.

Słuchawki świetnie leżą w uchu i trzymają się go oraz nie odcinają mnie od otoczenia. Pozostaje pytanie – jak to gra? No i tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo FreeClip oferują lepszą jakość dźwięku, niż się spodziewałem. Być może to kwestia wspomnianych większych przetworników, być może w końcu ktoś stworzył idealne słuchawki dla mojego kształtu ucha. Dźwięk nie jest płaski i nie ucieka wokół ucha. Spodziewałem się, że może tak być ze względu na mniej dokładne dopasowanie względem konstrukcji zamkniętych wkładanych w głąb ucha. Nic z tych rzeczy. Mamy głęboki dźwięk ze sporą ilością szczegółów. To w zasadzie przeciwieństwo wszystkiego, czego się spodziewałem – red. Arkadiusz Dziermański

Osobny moduł na baterie pozwolił na umieszczenie w każdej słuchawce akumulatora pozwalającego na 8 godzin pracy, a etui rozciągnie ten czas do łącznie 36 godzin – 10 minut ładowania słuchawek pozwala na słuchanie muzyki przez 3 godziny.

Słuchawki dostępne są w kolorze różowego złota, beżowym, fioletowym oraz czarnym.

Huawei FreeArc

Tych słuchawek jeszcze nie ma – zostały dopiero zapowiedziane. Czego możemy się spodziewać? Będą to słuchawki zauszne, o konstrukcji otwartej, których sercem będą przetworniki o rozmiarach 17×12 mm, wspomagany algorytmami dynamicznego basu i adaptacyjnej głośności, by uzyskać wysoką jakość dźwięku. Pałąk łączący część z przetwornikiem wykonany będzie ze stopu niklu i tytanu, a powierzchnia słuchawek wykończona będzie w większości miękkim płynnym silikonem, bardzo komfortowym dla skóry.

System noszenia tych słuchawek stabilizuje je w uchu w każdych warunkach – niestraszne mu wstrząsy, a przypadkowe pozbycie się słuchawek jest niemal niemożliwe. Jak przystało na sportowy model, FreeArc będzie mógł pochwalić się certyfikatem IP57.

Słuchawki dostępne będą w kolorze zielonym, czarnym, oraz szarym.

Na zakończenie

W zasadzie każdy wspomniany powyżej model z dostępnych już na rynku czymś się pozytywnym wyróżnia. W przypadku FreeBuds 6i jest to znakomity stosunek możliwości do ceny, a we flagowych FreeBuds Pro 4 bezprecedensowa jakość dźwięku, znakomity wygląd, ceramiczne materiały, niezwykle skuteczna redukcja szumów oraz rozsądna wycena jak na produkt premium.

Huawei FreeBuds Pro 4 można kupić w sklepie Huawei za jedyne 849 zł, a za zapisanie do newslettera możemy dostać dodatkowy rabat w wysokości 50 zł.