Komputer z Windowsem? A może komputer z systemem Harmony OS?

Dlaczego korzystanie przez Huawei z Windows nie jest do końca pewne? Odpowiedź jest prosta – ponieważ firma znajduje się na liście podmiotów Departamentu Handlu USA, czyli obejmują ją sankcje. Aby Microsoft udzielił dalszej licencji, konieczna jest zgoda w tej sprawie Departamentu. A czy zostanie udzielona – tego nie wie nikt.

Harmony OS na laptopach zamiast Windows?

Jeśli zgody nie będzie, obecnie istniejące komputery PC od Huawei mogą być na długi czas ostatnimi urządzeniami z systemami Windows. W rezultacie firma może być zmuszona przejść na dystrybucje Linuksa typu open source, które nie pochodzą od amerykańskich firm lub na własnym HarmonyOS. Firma wcześniej ogłosiła, że nie będzie używać systemu Windows w przyszłych generacjach swoich komputerów, a teraz mówi się, że wypuści w kwietniu komputer właśnie z HarmonyOS.

System ten może być dobrym rozwiązaniem dla Chin, ale bez systemu Windows laptopy Huawei raczej nie zyskają dużej popularności w Europie i USA. Prędzej, gdyby producent postawił na dystrybucje Linuksa. HarmonyOS opiera się głównie na Androidzie z otwartym kodem źródłowym. Ale producent niedawno zapowiedział HarmonyOS NEXT, który nie opiera się na Androidzie.

Czytej też: Huawei bierze rozwód z Androidem – oto HarmonyOS Next

Według najnowszych doniesień, już w kwietniu Huawei wprowadzi na rynek laptop “AI PC”. To ciekawa sprawa, ponieważ zostanie użyty autorski procesor Kunpeng, a jeśli będzie tam wdrożony system HarmonyOS, można liczyć na sporo aplikacji. Pojawią się także oparte na DeepSeek LLM, co uzasadni “AI” w nazwie.

Ponadto Huawei planuje wprowadzić na rynek MateBook D16 Linux Edition – swój pierwszy laptop działający na Linuksie. Zachowa te same parametry sprzętowe, co istniejący MateBook D16, jedyną różnicą będzie przejście z systemu Windows na Linux jako system operacyjny. Tak więc wszystko wskazuje na to, że marka ta poważnie szykuje się do rozstania z Microsoftem.