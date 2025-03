Inteligentny zegarek za 499 zł z funkcjami premium? Zadebiutował smartwatch Hama 9000

Marka zaprezentowała swój najnowszy i najbardziej zaawansowany model inteligentnego zegarka sportowego

Jest to kolejny model topowego smartwatcha od niemieckiego producenta, będącego stale bestsellerem w jego portfolio. Trzeba zwrócić tutaj uwagę, że firma koncentruje się na wiele możliwościach technologicznych z minimalnymi kompromisami, a także łaskawym podejściem do portfela potencjalnego użytkownika, ponieważ jego cena rekomendowana wynosi 499 złotych. Ale przejdźmy do specyfikacji.

Hama 9000 to designerska propozycja dla fanów klasyki, lubiących tradycyjną okrągłą kopertę i stonowaną ciemnoszarą kolorystykę, nadającą zegarkowi elegancji. Wymiary wynoszą: długość 5,3 cm, szerokość 4,7 cm i wysokość 1,4 cm, zaś waga 53 g. Natomiast w przypadku gumowej opaski są to: szerokość 2,2 cm, maksymalna długość 22 cm, a minimalna 14,7 cm. Sama koperta została wykonana z redukującego masę włókna szklanego, a pierścień oraz przyciski z nierdzewnej stali, co wpływa zbawiennie na wytrzymałość. Zastosowane w wyświetlaczu szkło 2.5D Panda Glass zapewnia optymalną odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki takim materiałom w budowie zegarka nie musimy bać się o jego wytrzymałość.

Ten smartwatch na tle konkurencji wyróżnia się dotykowym i kolorowym ekranem typu AMOLED o przekątnej 1,43 cala, jego rozdzielczość to 466 x 466 pikseli. Za to gęstość pikseli na cal wynosi 353 ppi, dodatkowo maksymalna jasność wyświetlacza osiąga 800 nitów. Poza tym oferuje on doskonałą i wierną reprodukcję kolorów, które są żywe oraz głębokie, oczywiście na czele z czernią. Ekran jest w stanie zagwarantować ostry jak brzytwa obraz i intuicyjną obsługę stuknięciami palca. Wszystko po to, aby łatwo było używać jego funkcji na przykład w trakcie wykonywania innych czynności. Poza tym kontrolować zegarek można też poprzez pokrętło i przycisk na obudowie.

Jednym z jego funkcji jest lokalizacja w terenie, dzięki zaawansowanej technologii podwójnej częstotliwości GPS, zegarek zapewnia dokładne śledzenie trasy, nawet w trudnych warunkach. Wyposażony również jest w globalny system nawigacji satelitarnej — obsługi GPS, Glonass, Galileo czy Beidou dla precyzyjnego śledzenia trasy.

Hama 9000 oferuje również przechowywanie około 50 ulubionych utworów w formacie MP3, które można odtwarzać bez konieczności korzystania ze smartfona, odtworzyć je możemy na ekranie zegarka. Na pokładzie nie zabrakło również spełnienia normy wodoodporności IP68 i 5 ATM, co oznacza, że jest odporny na wodę i wilgoć, kurz, pył czy piasek. Dzięki temu można bez obaw w nim pływać, żeglować, czy nurkować.

Najnowszy model marki może się pochwalić wieloma funkcjami zdrowotnymi, użytkownicy mają do wyboru 110 dyscyplin sportowych, w tym bieganie, jogę, tenis, jeżdżenie na rowerze czy treningi siłowe. Dodatkowo smartwatch monitoruje parametry zdrowotne takie jak tętno, maksymalny pobór tlenu (VO2max), aerobiczny efekt treningu i zmienność tętna wraz z wynikiem energetycznym ciała oraz zalecanym czasem regeneracji. Dzięki jego funkcjom możemy poznać również kursy biegania w zależności od poziomu sprawności fizycznej, poza tym Przypomni on także o dłuższym braku aktywności. Ten Smartwatch umożliwi śledzenie cyklu menstruacyjnego i monitorowanie poziom stresu, a wreszcie przeanalizuje głębokość snu z punktową oceną jego jakości, uwzględniając różne fazy.

Wbudowany ma również mikrofon i głośniki co w połączeniu z Bluetooth 5.3, umożliwia odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych bez konieczności sięgania po smartfon. Dodatkowo ten zegarek wspiera asystentów głosowych Siri i Google Assistant oraz asystenta językowego AI Warto również dodać, że SMS-y, powiadomienia z WhatsAppa, Instagrama, e-maili i innych aplikacji są wyświetlane na bieżąco bezpośrednio na ekranie, dzięki czemu nic nam nie umknie.

Hama 9000, wyposażony w baterię litowo-polimerową o pojemności 450 mAh, rozładuje się po około ośmiu dniach, a jego naładowanie kablem USB-C, przy pełnym rozładowaniu, zajmuje poniżej dwóch i pół godziny. Zegarek świetnie współpracuje z aplikacją Hama FIT Move, do pobrania darmowo z Google Play na systemy operacyjne Android i iOS. Po sparowaniu urządzenia z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth uzyskujemy możliwość spersonalizowania wielu ustawień zegarka, chociażby wybrania wzoru tarczy z gotowej bogatej palety.