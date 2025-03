ITER, największy reaktor fuzyjny, zyskuje na wydajności. To nie dzieło człowieka

Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny budowany w kraju nad Sekwaną ma rozpocząć swoje działanie do 2033 roku. Takie urządzenie będzie wytwarzało energię z wykorzystaniem procesów zachodzących naturalnie wewnątrz gwiazd. Oczywiście ujarzmienie takiego źródła będzie wielkim wyzwaniem, dlatego inżynierowie muszą dopracować całą konstrukcję do perfekcji.

Czytaj też: Prądy oceaniczne to niedocenione źródło energii. Nowe badanie ujawnia ich imponującą skalę

Takowa ma być przystosowana do funkcjonowania w skrajnie wysokich temperaturach i silnych polach magnetycznych stosowanych do kontrolowania rozgrzanej plazmy. Nic więc dziwnego, że naukowcy w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania korzystają zarówno z własnego doświadczenia, jak i wsparcia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Reaktor fuzyjny ITER jest owocem międzynarodowej współpracy. Takie urządzenie jest w stanie naśladować warunki panujące wewnątrz gwiazd pokroju Słońca, dzięki czemu może dostarczać czystej energii w wydajny sposób

Reaktor fuzyjny w formie tokamaka przypomina kształtem obwarzanek. Wprowadzone do niego paliwo fuzyjne jest podgrzewane na tyle, by stawało się rozgrzaną plazmą. Temperatury są wtedy wielokrotnie wyższe niż na Słońcu, a takie środowisko sprzyja zachodzeniu reakcji termojądrowej. Kompletowanie ITER jest żmudnym zadaniem i wymaga połączenia ogromnej liczby komponentów. Poza tym fizycy dążą do maksymalizacji wydajności, z jaką taki reaktor będzie będzie funkcjonował.

Czytaj też: 1000-tonowa kopuła zwieńczyła nową chińską elektrownię. Haiyang to istny energetyczny gigant

Istotną rolę w analizie ogromnych ilości danych odgrywa model, który może zdecydowanie usprawnić i przyspieszyć tego typu obliczenia. Mówi się także o wyborze najbardziej optymalnych materiałów, które zostaną wykorzystane do wyłożenia wnętrza reaktora ITER. Jego działanie będzie najprawdopodobniej stanowiło kamień milowy dla fuzji jądrowej, a co za tym idzie – całej ziemskiej energetyki.