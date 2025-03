Działają w branży moto od ponad pół wieku. JAC Motors wchodzi do Polski

JAC Motors (czytane jako DŻAK) istnieje od 1964 i działa obecnie na 130 rynkach całego świata. Swoje pojazdy produkuje w 19 fabrykach, a m.in. we Włoszech ma własne centrum badawczo-rozwojowe. W 2024 roku JAC Motors sprzedała 400 tys. aut. W Chinach od 15 lat firma nie ma sobie równych w temacie eksportu ciężarówek, ale dla Polski plan przewiduje wejście z ofertą składającą się z aut dostawczych, pickupów, sedanów oraz SUV-ów. W drugim kwartale tego roku za sprawą strategicznego partnerstwa z Grupą Bemo możemy zobaczyć pierwsze egzemplarze aut JAC Motors na lokalnych “sklepowych półkach”.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie JAC Motors na polski rynek spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno klientów, jak i potencjalnych dealerów, z którymi będziemy rozwijać sieć sprzedaży. Dzięki innowacyjnym technologiom i wysokiej jakości pojazdom, JAC Motors ma potencjał, by stać się jednym z liderów w swoim segmencie – mówi Adam Obidowski, Dyrektor Handlowy JAC Polska. Wtóruje mu Błażej Mrugalski, vice prezes Grupy Bemo: Wierzymy, że dzięki naszemu doświadczeniu przyczynimy się do sukcesu tej innowacyjnej marki na polskim rynku. JAC oferuje szeroką gamę pojazdów, które łączą nowoczesne technologie z niezawodnością, co idealnie wpisuje się w potrzeby naszych klientów.

Na razie nie ujawniono konkretnych modeli, które jako pierwsze trafią do sprzedaży w Polsce, ale jednym z mocnych kandydatów jest do tego hybrydowy SUV – JAC JS8. Stanowi on bezpośrednią konkurencję dla takich aut, jak Skoda Kodiaq oraz Kia Sorento. Nadwozie o długości 4,9 m oferuje 6- i 7-osobowe warianty, a pod maską siedzi silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 180KM. Jest jeszcze JAC J7, czyli sedan mogący konkurować ze Skodą Octavią. Tu również mamy 1,5-litrowy silnik o mocy 180 KM. Na więcej szczegółów (w tym oficjalny cennik) musimy jeszcze poczekać.