Najpotężniejsze niszczyciele świata to przy tym zabawka. Japonia nie idzie na półśrodki

ASEV nadciąga. Oto jak Japonia wyniesie potęgę niszczycieli na nowy poziom

Projekt ASEV powstał po anulowaniu lądowej instalacji Aegis Ashore w czerwcu 2020 roku. Decyzję tę podjęto z powodu obaw o bezpieczeństwo związane z opadającymi szczątkami pocisków oraz sprzeciwu społecznego. Rząd Japonii zdecydował się wówczas na alternatywę w postaci dwóch okrętów wyposażonych w system Aegis, które miałyby zapewnić większą elastyczność operacyjną i skutecznie reagować na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Innymi słowy, zamiast budować system przeciwlotniczy na lądzie, Japończycy zdecydowali się zbudować go na pokładzie okrętów… i to nie byle jakich.

ASEV wyróżnia się nie tylko zaawansowaniem technologicznym, ale i rozmiarem. Mimo pierwotnych planów ponad 200-metrowej długości i 22000-tonowej wyporności, zatwierdzony projekt obejmuje okręt, który ma 190 metrów długości i 25 metrów szerokości, a jego standardowa wyporność wynosi 12000 ton, więc jest kolosem w porównaniu np. do japońskich niszczycieli typu Maya, które to mierzą 170 metrów długości i wypierają 8200 ton. Większa przestrzeń pozwala na zintegrowanie nowoczesnych systemów uzbrojenia i radarowych, czyniąc z ASEV jeden z najbardziej zaawansowanych niszczycieli świata. Chociaż rozmiar to nie wszystko, to w tym konkretnym przypadku razem z gabarytami, idą też potężne możliwości, które w ruch (do 56 km/h) wprawia hybrydowy układ COGLAG, łączący turbiny gazowe Rolls-Royce MT30 z silnikami elektrycznymi.

Sercem zdolności obronnych ASEV jest radar AN/SPY-7(V)1 AESA firmy Lockheed Martin, który umożliwia dokładne śledzenie i identyfikację pocisków balistycznych. W kwietniu 2024 radar ten po raz pierwszy skutecznie śledził obiekty kosmiczne, potwierdzając gotowość operacyjną, ale to nie jedyne “oczy” tego okrętu. Na jego pokładzie znalazły się też trzy radary AN/SPG-62 do naprowadzania pocisków oraz radar AN/SPQ-9B, służący do wykrywania niskolecących zagrożeń, takich jak pociski manewrujące i drony.

Wiemy, że okręt ASEV będzie dysponować 128 wyrzutniami VLS rozmieszczonymi na dziobie i rufie. Umożliwią one odpalanie różnych pocisków, a w tym m.in. Standard Missile-3 (SM-3) i Standard Missile-6 (SM-6), które Japonia zakupiła zresztą niedawno w liczbie 150 egzemplarzy. Na uzbrojeniu okrętu znajdą się również pociski manewrujące Tomahawk oraz przeciwokrętowe Typu 12, podczas gdy systemy obrony bliskiego zasięgu, takie jak Phalanx CIWS i działa kal. 30 mm, dodatkowo zabezpieczą okręt przed atakami z bliskiego dystansu.

Samo wprowadzenie ASEV na służbę ma stanowić istną rewolucję w rozwoju japońskiej obrony morskiej. Okręty te mają działać w ramach zintegrowanych struktur obronnych, współpracując z systemami lądowymi i sojuszniczymi. Pomimo ogromnych kosztów (które rosną m.in. przez inflację i wahania kursowe), inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Szybki rozwój technologii rakietowych u potencjalnych przeciwników wymusza jednak na Japonii ciągłe modernizacje i dostosowywanie doktryn obronnych, więc ASEV to wyraz proaktywnej postawy Japonii wobec zagrożeń XXI wieku. Niszczyciele te mogą w nadchodzących latach odegrać kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i odstraszania w regionie Azji i Pacyfiku.