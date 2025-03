Koniec z przemęczonymi oczami! LG wprowadza ważne zmiany

Firma UL Solutions ogłosiła, że telewizory i monitory LG Display z diodami elektroluminescencyjnymi (OLED) przeszły weryfikację

Ale od początku, Certyfikat UL Solutions Eyesafe Verification to po prostu oznaczenie, które potwierdza, że dany sprzęt spełnia konkretne standardy dotyczące emisji niebieskiego światła. Daje to UL Solutions, globalna firma od bezpieczeństwa, we współpracy z Eyesafe, która specjalizuje się w ochronie wzroku. To, samo w sobie brzmi już całkiem przekonująco, żeby kupić urządzenia z ich ekranami.

Takie działanie ma uspokoić grupy konsumenckie, które są coraz bardziej zaniepokojeni potencjalnymi skutkami zdrowotnymi długotrwałego korzystania z różnego rodzaju wyświetlaczy. Jest to całkiem dobry ruch ze względu no powiększające się miejsca pracy związane z obsługą komputera.

Telewizory i monitory OLED wyróżniają się samoemisyjnymi pikselami, co oznacza, że nie wymagają podświetlenia. Aby uzyskać certyfikat weryfikacji twierdzeń marketingowych, UL Solutions oceniło wydajność telewizorów i monitorów OLED firmy LG Display, stosując wymagania Eyesafe Display Requirements 3.0, w tym metodologie Radiance Protection Factor (RPF) i Circadian Protection Factor (CPF). Wyższe wyniki wskazują na mniejszą emisję niebieskiego światła stymulującego rytm dobowy, a 35 lub więcej jest wymagane do uzyskania certyfikatu weryfikacji twierdzeń marketingowych. Ocena RPF potwierdziła, że telewizory i monitory spełniają kryteria Eyesafe dotyczące toksyczności niebieskiego światła, gamy kolorów i temperatury barwowej, uzyskując wynik RPF 40. Dodatkowo telewizory i monitory zostały zweryfikowane pod kątem oceny CPF 60, co świadczy o redukcji emisji niebieskiego światła.

Wymagania Eyesafe, stosowane w połączeniu z weryfikacją UL Solutions, są opracowywane we współpracy ze specjalistami od ochrony wzroku i naukowcami. Stanowią one podstawę do filtracji niebieskiego światła i optymalizacji kolorów. Oczywiście, długotrwałe siedzenie przed monitorem nadal będzie miało szkodliwy wpływ na wzrok, ale certyfikat z pewnością zmniejszy jego negatywne oddziaływanie. Ponadto, należy pamiętać, aby unikać korzystania z ekranu bezpośrednio przed snem, ponieważ to również zakłóca sen. Mam nadzieję, że inne firmy również pójdą w ślady LG Display i uzyskają ten certyfikat.