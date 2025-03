Koreańska odpowiedź na ChatGPT zaskakuje możliwościami. EXAONE Deep pokazuje pazury

Ta sztuczna inteligencja wykazuje wyjątkowe możliwości w logice matematycznej, koncepcjach naukowych i wyzwaniach programistycznych

Wyobraź sobie sztuczną inteligencję, która nie tylko wykonuje polecenia, ale samodzielnie myśli, analizuje i podejmuje decyzje. Tak właśnie działa Agentic AI, czyli agentowa sztuczna inteligencja. To zaawansowany rodzaj sztucznej inteligencji, która wykracza poza tradycyjne modele oparte na prostych poleceniach. Kluczowym krokiem w jej rozwoju jest obecnie EXAONE Deep od LG AI Research.

Na stronie LG możemy przeczytać, że firma skupiła się na znaczącym poprawieniu wydajności rozumowania w matematyce, naukach ścisłych i kodowaniu, zapewniając jednocześnie zdolność modelu do rozumienia i stosowania wiedzy w różnych dziedzinach.

Matematyka – EXAONE Deep 32B przewyższa konkurencję w trudnych testach matematycznych, nawet przy zaledwie 5% ich rozmiaru.

Nauka i Kodowanie – EXAONE Deep 7.8B i 2.4B osiągają dominującą wydajność, zajmując 1. miejsce we wszystkich kluczowych testach.

MMLU – EXAONE Deep 32B osiąga wynik 83,0, udowadniając najlepszą wydajność wśród modeli krajowych.

Bezpośrednio po wydaniu modelu EXAONE Deep 32B został on umieszczony na liście Notable AI Models Epoch AI, potwierdzając tylko jego wydajność. To kolejny sukces po EXAONE 3.5, co czyni go jedynym koreańskim modelem, który znalazł się na liście w ciągu ostatnich dwóch lat. Ta sztuczna inteligencja osiąga znakomite wyniki, będąc jednocześnie mniejszą i bardziej efektywną niż konkurencyjne modele. Można śmiało powiedzieć, że EXAONE Deep to ważny krok w kierunku Agentic AI, czyli sztucznej inteligencji, która działa bardziej autonomicznie i samodzielnie.

Nie wiem jak wam, ale po dokładnej analizie jego możliwości byłem pod ogromnym wrażeniem. Szczególnie interesuje mnie jej potencjał w medycynie. Wszyscy wiemy, jak trudny jest dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. Może, dzięki tej sztucznej inteligencji, prostsze problemy zdrowotne, takie jak wstępna diagnoza czy analiza wyników badań, udałoby się rozwiązać szybciej. Oczywiście, sztuczna inteligencja nie zastąpi lekarza, ale może być cennym narzędziem wspomagającym jego pracę.