Korzystasz z kamer Wi-Fi? Lepiej to przeczytaj

Od dawna jesteśmy otoczeni sprzętem z dostępem do sieci. Pozwala to na wygodne parowanie wielu sprzętów, podpinane w aplikacjach jako pokoje i wykorzystywanie do stworzenia inteligentnego domu. Dodatkowo każdy lubi wiedzieć, na czym stoi, kiedy mówimy o naszej strefie komfortu, chodzi tu między innymi o temperatury w pokojach czy procentową wilgotność. Dzięki tym doświadczeniom ze sprzętem podłączonym do sieci wiemy również, jak ważne są aktualizacje, bo to od nich zależy czy wszystko będzie działać na 100%. Niestety oprócz licznych zalet, takie sprzęty mają również swoje wady i nie można o nich zapominać.