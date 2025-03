Wyjątkowa broń czy ściema? Ta firma cofnęła się, aby tylko nabrać rozpędu

Czy Kreuger 100 to przełom w technologii antydronowej?

Kreuger 100 został zaprojektowany specjalnie z myślą o neutralizacji różnych zagrożeń powietrznych, takich jak rosyjskie drony Orłan-10 czy irańskie Shahed. W kontekście cywilnym system może być wykorzystywany do ochrony lotnisk, elektrowni jądrowych, portów, budynków rządowych oraz statków morskich. Jego aktualny rozwój napędza z kolei inwestycja w wysokości 1,2 mln euro z listopada 2024 roku, która to ma na celu przyspieszenie badań, rozwoju oraz testów lotniczych platformy Kreuger 100.

Skutki ataków dronów Shahed-136

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów Kreuger 100 rezygnuje z kosztownych komponentów sprzętowych na rzecz zaawansowanego oprogramowania sterującego, co znacząco obniża koszty produkcji i umożliwia masowe wdrożenie. Innymi słowy, zastępuje tradycyjne systemy naprowadzania i drogie sensory pokładowe oprogramowaniem sterującym lotem oraz impulsowym napędem. Ta zmiana pozwala na osiągnięcie prędkości do 270 km/h w konfiguracji cywilnej, ale w wariantach wojskowych prędkość ta może być jeszcze wyższa. System jest zasilany z pokładowego akumulatora i na dodatek pozostaje przystosowany do ręcznego startu, co umożliwia jego użycie w różnych scenariuszach obronnych. Zwłaszcza że jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie do specyficznych wymagań misji.

Jednak pomimo tego, że Kreuger 100 prezentuje sobą innowacyjne podejście do zwalczania dronów, to ciągle nie możemy być pewni, czy aby na pewno będzie wystarczająco skuteczny w porównaniu z tradycyjnymi systemami obrony powietrznej. Zastąpienie zaawansowanych systemów naprowadzania samym oprogramowaniem budzi bowiem wątpliwości co do precyzji i niezawodności systemu w warunkach bojowych. Zwłaszcza przez brak szczegółów na temat całego procesu działania Kreuger 100. Obniżanie kosztów produkcji broni, a następnie samego wyposażenia armii to bowiem jedno, ale w dążeniu do tego należy zweryfikować, czy aby nie wpłynie to znacząco na efektywność operacyjną systemu w porównaniu z droższymi, ale sprawdzonymi rozwiązaniami.

Firma Nordic Air Defence widzi ewidentnie świetlaną przyszłość przed sobą, podkreślając oficjalnie znaczenie uniezależnienia Europy od zagranicznych dostawców technologii obronnych. Nie jest to przypadek, a to zwłaszcza w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i zmniejszonego zaangażowania militarnego Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim. Rozwój takich systemów jak Kreuger 100 wpisuje się więc w szerszą strategię budowania europejskiej autonomii strategicznej w dziedzinie obronności.