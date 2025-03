Prywatny lądownik trafił na Księżyc, a teraz wykonał pierwsze zdjęcie. Tylko spójrz na ten wschód słońca

Taka możliwość pojawia się dzięki obrazom dostarczonym przez Blue Ghost. Lądownik umieszczony na Srebrnym Globie w ramach prywatnej misji uwiecznił wschodzące słońce z perspektywy naszego naturalnego satelity. Możemy to potraktować jako jeden z symboli udanego przedsięwzięcia zrealizowanego przy współpracy NASA i Firefly Aerospace.

Czytaj też: Niezwykły blazar sprzed 13 miliardów lat zmienia nasze rozumienie kosmosu

Rzeczone zdjęcia zostały wykonane w minioną niedzielę. Blue Ghost wylądował w północno-wschodniej części widocznej strony Księżyca. Jego misja powinna dostarczyć nowych informacji na temat naszego naturalnego satelity oraz zapewnić pole do testów nowych technologii, które będą mogły znaleźć zastosowanie w toku przyszłych misji poświęconych eksploracji obiektów w kosmosie.

Co ciekawe, to dopiero druga taka misja, tj. realizowana przez prywatnych graczy, która zakończyła się sukcesem. Rok temu podobnym przebiegiem mogli pochwalić się przedstawiciele firmy Intuitive Machines, którzy umieścili na Księżycu lądownik Odyseusz.

Firefly Aerospace ma jednak wyjątkowo ambitne plany, ponieważ to dopiero pierwsza z trzech zaplanowanych misji. Dwie kolejne mają zostać zrealizowane w następnych latach, aż do 2028 roku. Co ciekawe, osoby związane z całym przedsięwzięciem przekonują, że w rzeczywistości to Blue Ghost jest pierwszym lądownikiem umieszczonym na Srebrnym Globie przez prywatną firmę bez jakichkolwiek komplikacji.

Lądownik Blue Ghost ma dostarczyć informacji na temat Księżyca. Ta prywatna misja została przeprowadzona przy współpracy Firefly Aerospace z NASA

Dlaczego? Bo jego lądowanie było zdecydowanie mniej problematyczne niż w przypadku Odyseusza, który przy okazji stracił jedną z nóg. Intuitive Machines będą jednak mieli szansę na poprawę, ponieważ już 6 marca ma zostać zorganizowane lądowanie pojazdu znanego jako Atena. Obie firmy, choć po części ze sobą rywalizujące, stanowią część programu NASA znanego jako Commercial Lunar Payload Services.

Czytaj też: Naukowcy odkryli związek między Księżycem a życiem na Ziemi. To nie przypadek

Blue Ghost został wyposażony w 10 instrumentów, które mają działać przez około 14 ziemskich dni. Mówi się o prowadzeniu odwiertów testowych czy pobieraniu próbek spod powierzchni. W długofalowej perspektywie takie działania mają zapewnić udany wstęp do realnej eksploatacji zasobów księżycowych, co mają w planach nie tylko Stany Zjednoczone, ale i Chiny.