Kiedy kwota wolna od podatku sięgnie poziomu 60 tys. zł? Minister finansów odpowiada

Kiedy będziemy mogli liczyć na spełnienie wyborczej obietnicy, a kwota wolna od podatku zostanie podniesiona? Rzekomo do końca 2027 roku. Minister wyraził nadzieję, że uda się to zrobić nawet wcześniej, być może w 2026 roku: Plan jest taki, że do końca 2027 roku kwota wolna od podatku zostanie podwyższona do 60 tys. złotych. Chciałbym, żeby było to nawet wcześniej niż w roku wyborczym. Być może w roku 2026. A jak będzie wyglądać sam proces wdrożenia? Szef resortu finansów zapowiedział, że najpierw przedstawi precyzyjny i merytoryczny plan premierowi, a następnie odbędzie się dyskusja o konkretnej dacie wdrożenia. W trakcie rozmowy na antenie radiowej Trójki pojawił się również wątek innej obietnicy wyborczej – obniżenia składki zdrowotnej.

Szef resortu finansów zapewnił, że koalicja nie wycofuje się z realizacji swojego zobowiązania dotyczącego obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Przy okazji przypomniał o likwidacji absurdu naliczania składki od sprzedaży aktywów trwałych oraz obniżeniu składki minimalnej. Obniżona składka zdrowotna (z takiej możliwości ma skorzystać łącznie 2,5 miliona małych i średnich przedsiębiorców) wejdzie w życie od 1 stycznia 2026 roku. Ubytek w składce (ok. 5 miliardów zł) ma zostać w całości pokryty z budżetu, co ważne, bez uszczerbku dla finansowania NFZ. Jednocześnie minister Domański odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która wyraziła obawę, że obniżenie składki zdrowotnej odbędzie się kosztem pacjentów, zapewniając, że tak się nie stanie.

Czytaj też: List otwarty do Rządu w sprawie podatku cyfrowego

W ramach innych wątków poruszonych w trakcie rozmowy wybrzmiał komentarz dotyczący planów wprowadzenia podatku cyfrowego. Minister finansów stanowczo podkreślił, że Polska jest suwerenna w kwestii swojej polityki podatkowej i żaden ambasador nie będzie mieć wpływu na kierunek jej prowadzenia. Warto przypomnieć, że obecnie trwają negocjacje na forum OECD dotyczące opodatkowania Big Techu. Andrzej Domański wydaje się jednoznacznie wspierać opodatkowanie dużych koncernów technologicznych prowadzących działalność w Polsce.