Laptop Lenovo V15 G4 taniej o 950 zł w Biedronce

Lenovo V15 G4 – co to za zwierzę?

Lenovo V15 G4 występuje w wielu konfiguracjach. Ta dostępna w Biedronce wyposażona została w procesor AMD Ryzen 5 7520U – czterordzeniowy, ośmiowątkowy, wykonany w architekturze Zen 2. Bazowy zegar ustalony został na 2,8 GHz, jednak w trybie boost może on sięgnąć przez chwilę nawet do 4,3 GHz. Jego główną zaletą nie jest jednak wydajność, a energooszczędność – układ konsumuje do 15 W podczas obciążenia. Z układem zintegrowany został procesor graficzny Radeon 610M.

Komputer wyposażony został w ekran 15,6″ o rozdzielczości 1920×1080 pikseli i jasności 250 nit, 16 GB wlutowanej pamięci RAM typu LPDDR5 5500 MHz oraz dysk SSD NVMe 4.0 o pojemności 512 GB. Za zasilanie odpowiada bateria 38 Wh, która w dość niewymagającym komputerze wystarczy z powodzeniem na kilka godzin pracy. Waga całości to zaledwie 1,6 kg bez zasilacza.

Dla kogo jest taka maszyna? Z pewnością nie dla gracza, choć proste gry, nie wymagające mocnego układu graficznego (pasjans, zręcznościówki itp.), działają na nim całkiem przyzwoicie. Jeśli to nie wystarczy, to w razie czego pomóc mogą usługi grania w chmurze, takie jak Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming czy najlepsza z tej stawki Nvidia GeForce NOW pozwolą nawet na takiej maszynie grać w najnowsze, wymagające produkcje z najwyższej półki – pod warunkiem że mamy dostęp do szybkiego (najlepiej światłowodowego) internetu.

Komputer o takich parametrach doskonale nadaje się też do domowych multimediów – oglądania filmów, słuchania muzyki, a także szeroko pojętego internetu (bankowość, publikacje sieciowe, media społecznościowe, czy nauki. Czy muszę dodawać, że świetnie poradzi sobie np. ze stroną CHIP.pl?

Maszyna kosztuje zaledwie 1999 zł i – jak potwierdza Ceneo, jest to naprawdę korzystna cena. Jeśli komputera nie znajdziemy w pobliskiej Biedronce, to z pewnością pomoże sklep online – ofertę znajdziemy tutaj.