Amerykańskie Szerszenie zaczęły latać z Łamaczami Burz. To już rewolucja wojskowych operacji

Marynarka Wojenna USA używa zaawansowanych bomb szybujących StormBreaker w operacjach w Jemenie

Dowództwo Centralne USA opublikowało w sieci nagrania, które przedstawiły myśliwce F/A-18E/F Super Hornet startujące z lotniskowca USS Harry S. Truman, uzbrojone w nowoczesne bomby precyzyjne. Mowa o szybujących GBU-53/B StormBreaker (Łamaczach Burz), które to są następcami znanych na cały świat GBU-39/B SBD I. Stąd właśnie bierze się ich alternatywna nazwa, bo SBD II (Small Diameter Bomb), choć moim zdaniem powinna bardziej nazywać się jakoś w rodzaju “Hit Guaranted”. Dlaczego? Ano przez jej wyjątkową specyfikację.

GBU-53/B StormBreaker to 1,76-metrowa bomba o średnicy 18 cm i masie około 93 kg, z czego ponad połowę tej wagi (48 kg) stanowi głowica bojowa. Nie jest więc duża, dzięki czemu taki F-15E Strike Eagle (istny “niszczyciel starej generacji”) może przenosić aż 28 jej sztuk, ale znacznie mniej kompetentny w tym zakresie Super Hornet już tylko kilka, korzystając ze swoich podwójnych wyrzutniach typu smart rack. Co ciekawe, o bombie GBU-53/B StormBreaker słyszymy już od dawna, bo tak naprawdę jej historia ciągnie się już od kilkunastu lat. W ciągu tego czasu pierwotna wersja rozwinęła się tak bardzo, że przemianowano ją ze wspomnianego Small Diameter Bomb II na StormBreaker.

Nasz StormBreaker nie jest więc największą bombą, ale to nie rozmiar i siła wybuchu jest jej najważniejszą cechą. Wszystko bowiem sprowadza się do wysokiej precyzji, jako że GBU-53B StormBreaker to broń dysponuje trójtrybowym systemem naprowadzania, który łączy radar milimetrowy, termowizję oraz półaktywny laser. Dzięki tej kombinacji bomba może skutecznie razić cele nieruchome i poruszające się, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy ograniczonej widoczności spowodowanej dymem czy kurzem pola walki. Jedną z przełomowych funkcji GBU-53/B StormBreaker jest też jej zdolność do odbierania aktualizacji współrzędnych celu w trakcie lotu za pomocą dwukierunkowego łącza danych. Ta zdolność pozwala operatorom w powietrzu lub na ziemi wysyłać aktualizacje celów w locie w czasie rzeczywistym, zwiększając adaptacyjność broni do szybko zmieniających się warunków na polu bitwy.

Oczywiście sam widok GBU-53/B StormBreaker na pokładzie F/A-18 Super Hornet nie jest dla nas zaskoczeniem. Proces wdrażania tej broni do tych maszyn nie był żadnym sekretem, przez co wiemy, że przebiegał tradycyjnymi dla wojska etapami. Pierwsze testowe zrzuty z Super Horneta miały miejsce w 2020 roku, a dopiero w październiku 2023 roku Amerykanie ogłosili osiągnięcie Wczesnej Zdolności Operacyjnej (EOC). Tym samym F/A-18E/F Super Hornet stał się pierwszą platformą Marynarki Wojennej uzbrojoną w tę bombę, co istotnie zwiększyło jej zdolności uderzeniowe.

Wykorzystanie bomb StormBreaker w działaniach operacyjnych w Jemenie przez Super Hornety pokazuje, że broń ta jest już w pełni gotowa do walki. W najbliższej przyszłości te bomby mają zostać zintegrowane z kolejnymi platformami, a w tym wszystkimi wariantami myśliwców F-35.