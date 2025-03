Copilot znowu się zmienia. Microsoft nie odpuszcza

Najnowsza aktualizacja jest bardzo duża – Copilot został przebudowany od samych swoich podstaw. Jak donoszą pierwsi użytkownicy – wygląda na to, że Microsoft w końcu zrobił to dobrze. Aplikacja nie używa już komponentów internetowych, korzystając wyłącznie z zasobów lokalnych i ponoć działa lepiej niż aplikacja ChatGPT.

Copilot w nowym wcieleniu



Nowy Copilot (wewnętrznie nazywany „NATIVE.COPILOT”) został udostępniony testerom w ramach programu Windows Insider. Wcześniej Microsoft umieścił go na pasku bocznym, potem zmienił go w aplikację internetową, następnie zastąpił przez wrapper internetowy, a dalej na wrapper oparty na przeglądarce Edge. Później zaś pojawił się jeszcze jako PWA. Teraz kolejne wcielenie, zbudowane przy użyciu nowoczesnych technologii Windows, takich jak XAML i WinUI. Oznacza to, że interfejs wydaje się bardziej zintegrowany z Windows 11 i działa jak zwykła aplikacja Windows.

Ponieważ “nowy” Copilot jest w pełni natywny, nie sprawia wrażenia powolnego ani zacinającego się, a także zużywa mniej pamięci w porównaniu ze starszą wersją. Starsza wersja zużywała średnio do 1 GB pamięci RAM, ponieważ wywoływała komponenty związane z Microsoft Edge, takie jak moduł ładujący w tle, powiadomienia push i inne. Polegała również bardziej na JavaScript, co przyczyniało się do dużego zużycia pamięci. Jak donoszą testerzy, obecnie Copilot wykorzystuje 50–100 MB pamięci RAM, co jest ogromną różnicą.

Pojawił się nowy panel boczny do dostępu do historii i rozpoczynania nowych konwersacji. Oferuje również tryb obrazu w obrazie. Kolejną zaletą jest to, że Copilot może teraz lepiej zrozumieć system operacyjny. Na przykład możesz go otworzyć i zapytać, czy może wyjaśnić, jak wyłączyć Spotlight na pulpicie Windows 11, a na podstawie wersji systemu operacyjnego może utworzyć dostosowane odpowiedzi.

Wszystko wskazuje na to, że Microsoft idzie w dobrym kierunku.