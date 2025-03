Ta aplikacja Office przetrwała 35 lat. Teraz Microsoft ją likwiduje. Ale raczej nie będziesz tęsknić

Microsoft podaje, że Publisher zniknie w październiku 2026 roku. Wówczas skończy się dla niego wsparcie, zostanie również usunięty z pakietu Microsoft 365, zaś subskrybenci nie będą mogli uzyskać do niego dostępu. Producent zaleca przekonwertowanie wszystkich istniejących plików programu Publisher przed zakończeniem wsparcia technicznego.

Publisher – czas na pożegnanie

Jak mam być szczery, to przez ponad dwie dekady korzystania z pakietu Office jakoś nigdy nie miałem potrzeby, aby skorzystać z Publishera. Aczkolwiek używało go i używa wiele firm oraz osób prywatnych… a przynajmniej tak było, gdyż sam rozwój narzędzi pakietu biurowego oraz konkurencyjne rozwiązania sprawiły, że stracił na atrakcyjności.

Do wspomnianego października 2026 roku wciąż będzie można pobrać i używać Publishera za pośrednictwem M365. Ale jak czytamy na jego stronie: “W październiku 2026 r. program zakończy swoją działalność. Po upływie tego czasu nie będzie ona już uwzględniona na platformie Microsoft 365, a istniejące pakiety lokalne nie będą już obsługiwane. Subskrybenci platformy Microsoft 365 nie będą już mogli otwierać ani edytować plików programu Publisher w programie Publisher. Do tego czasu pomoc techniczna dla programu Publisher będzie kontynuowana i użytkownicy mogą oczekiwać tego samego środowiska co obecnie”.

Aby wykonać typowe scenariusze w programie Publisher, Microsoft zaleca następujące aplikacje platformy Microsoft 365:

Co powoduje koniec wsparcia? Ponieważ Publisher nie będzie oficjalnie obsługiwany, więc w przypadku pojawienia się luki w jego zabezpieczeniach Microsoft jej nie załata. Nie będzie także żadnych zmian, poprawek oraz ulepszeń. Microsoft zaleca również subskrybentom usługi Microsoft 365 przekonwertowanie istniejących plików Publisher (.pub) na inny format przed datą zakończenia cyklu życia. W tym celu sugeruje ich konwersje na .pdf, a następnie otwarcie w Wordzie lub PowerPoincie i natywne zapisanie w wybranym formacie.

Trochę to czasochłonne i niewygodne, ale do końca wsparcia jeszcze sporo czasu, wiec zapewne pojawią się alternatywy.