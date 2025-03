Microsoft oficjalnie wypuścił usługę Copilot do gier 

Copilot ma pomóc zaoszczędzić czas, znaleźć nowe gry, a nawet pomóc nam wrócić do tytułów, o których zapomnieliśmy

W podcaście Fatima Kardar, czyli wiceprezes Xbox Corporate, przedstawiła nam Copilot for Gaming, do którego uczestnicy Xbox Insider wkrótce będą mogli uzyskać wczesny dostęp. Ten pomocnik oparty na SI został zaprojektowany, aby zostać naszym spersonalizowanym towarzyszem gier.

W teorii Copilot for Gaming opiera się na trzech zasadach: możliwości, adaptacyjności i personalizacji. Został stworzony, aby pomagać graczom na różne sposoby, od spersonalizowanych rekomendacji różnych tytułów i płynnej konfiguracji gry, po pomocne wskazówki, a także utrzymywanie kontaktów ze znajomymi. Kardar podkreśliła, że gracz zachowuje kontrolę, decydując, jak i kiedy wchodzić w interakcję z Copilotem, w ten sposób zapewnia, że ulepsza on, a nie zakłóca wrażenia z gry. Aż brzmi to zbyt pięknie.

Jedną z jego funkcji jest pomoc użytkownikom w samej grze, a wiceprezes Xbox Corporate dalej opowiada o przykładowych scenariuszach, gdzie Copilot mógł udzielać porad dotyczących konkretnych sytuacji, aby pomóc graczom w pokonywaniu wyzwań i ulepszaniu rozgrywki.

Poza tym w podcaście Jason Ronald poinformował, że ponad 1000 tytułów obsługuje teraz usługę Xbox Play Anywhere. Kiedy gracze kupują grę na tej platformie, mogą cieszyć się nią na Xbox i komputerach bez dodatkowych kosztów, zabierając ze sobą swoje zapisy, postępy i osiągnięcia na różnych urządzeniach. Przypomnę w tym kontekście również ostatnie plotki na temat przenośnej konsoli od Microsoft, która idealnie będzie poszerzała możliwości w ramach Xbox Play Anywhere.