Użytkownicy OneDrive czekają na poprawkę. Czy się doczekają?

Błąd w OneDrive ujawnił się w ubiegłym roku. Pliki pojawiały się jako skróty internetowe, a ich kliknięcie inicjowało przekierowanie sieciowe zamiast otwierania pliku. Microsoft potwierdził problem w poście społeczności i teraz ma dedykowaną stronę pomocy technicznej opisującą problem.

OneDrive – co się dzieje?

Pliki umieszczone w OneDrive pojawiają się jako skróty internetowe, a wielu użytkowników nie może uzyskać dostępu do swoich plików lokalnie. Lektura zgłoszeń użytkowników to same narzekania na sieciowy dysk Microsoftu. A czy wiadomo, dlaczego tak się dzieje? Można wyciągnąć wniosek, że problem leży po stronie dostawcy usługi. Po pierwszych zmianach wprowadzonych przez producenta niektórzy użytkownicy odzyskali dostęp do swoich plików OneDrive, a łącza URL zniknęły. Inni jednak tego nie potwierdzili, więc być można zmiany są wdrażane stopniowo.

Jedynym sposobem, aby się upewnić, czy problem jest rozwiązany, to aktualizacja aplikacji w celu zainstalowania najnowszej poprawki. Póki co mijają już miesiące od momentu, gdy po raz pierwszy go wypatrzono i nic się nie zmienia – zatem nie może dziwić irytacja użytkowników OneDrive.

Problem z OneDrive boli zwłaszcza organizacje, które trzymają w chmurze istotne pliki. Ten incydent będzie plamą na reputacji usługi, ponieważ zepsuła całą integrację Windows, zmuszając użytkowników do pobierania plików za pośrednictwem przeglądarki.

Sytuacja ta z pewnością cieszy innych dostawców dysków sieciowych, jak choćby Google. Rozczarowani OneDrive użytkownicy nie będą czekać w nieskończoność, aż Microsoft naprawi problem i zaczną zapewne poszukiwać innej alternatywy – niezawodnej i bezpiecznej. Dlatego w najlepszym interesie producenta jest to, żeby wszystko jak najszybciej zaczęło działać poprawnie.