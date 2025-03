Microsoft przywraca zapomnianą aplikację z Windows 8. Tym razem ma być przełomowa

Gigant z Redmond obecnie testuje parę nowych aplikacji

W poście na blogu, opisującym nowe aplikacje firma Microsoft nazywa je „mini-aplikacjami”, po tym terminem opisowym może sygnalizować nam nową falę mniejszych, lekkich aplikacji lub widgetów.

Rozpoznasz znane przepływy w tych aplikacjach, ale w błyskawicznym i usprawnionym formacie”, napisała Shilpa Patel z Microsoftu. „Ponadto możesz przypiąć obie aplikacje do paska zadań, aby zawsze wiedzieć, gdzie je znaleźć, niezależnie od tego, jak zajęte jest Twoje miejsce pracy.

Obie te aplikacje mogą być modyfikacją istniejącej funkcjonalności w systemie Windows i Microsoft 365. Na przykład istniejąca aplikacja Office firmy Microsoft zawiera listę plików, nad którymi pracowałeś i które zostały Ci udostępnione. Nowa aplikacja “wyszukiwanie plików” koncentruje się wyłącznie na plikach Microsoft 365, ale z różnymi filtrami. Ma to pomóc w ich zawężeniu, a także z umożliwić wyszukiwanie według ich zawartości.

Firma twierdzi, że możesz użyć “Wyszukiwania plików”, aby wyświetlić podgląd dokumentu, a następnie go udostępnić. Poza tym tę funkcję powinieneś móc uruchomić również innymi metodami, przykładowo klikając prawym przyciskiem myszy w plik na eksploratorze plików.

“Ludzie” (ang. People) to funkcja, która wielokrotnie pojawiała się w oprogramowaniu Microsoftu. Firma opracowała ją jako samodzielną aplikację dla systemu Windows 8, wierząc, że ludzie potrzebują listy kontaktów do przechowywania adresów e-mail, numerów telefonów, itp. Później w systemie operacyjnym z numerem 10 znajdowała się obok Poczty Windows i aplikacji Kalendarz. Później w większym stopniu była odsuwana, aż do teraz.

Teraz, gdy Microsoft inwestuje bardziej w systemy biznesowe dla firm, Outlook na pewien czas stał się centrum aktywności biznesowej, gdzie można było śledzić kontakty i kalendarze. Później ewoluowało to w potrzebę odkrycia, gdzie pasujesz w „schemacie organizacyjnym” i którzy koledzy mogą być wykorzystani jako źródło informacji do współpracy lub po prostu do zadawania pytań. Ten aspekt porusza najnowsza wersja aplikacji „People” firmy Microsoft. „People” ponownie przedstawia listę współpracowników, których można kliknąć, aby uzyskać więcej informacji lub po prostu dowiedzieć się, jakie są ich obowiązki. Ponadto można także wyszukiwać ich według stanowiska lub działu. W teorii ma to przyspieszyć komunikację, eliminując potrzebę przechodzenia do innej, dedykowanej aplikacji.