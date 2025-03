Microsoft przyznaje: Najnowsza aktualizacja Windows psuje drukarki

Gigant z Redmond twierdzi, że niektóre drukarki USB zaczną drukować losowy tekst po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows udostępnionej pod koniec stycznia 2025 roku

Po zainstalowaniu aktualizacji systemu Windows, o numerze kompilacji KB5050081, wydanej 29 stycznia lub nowszej, można zauważyć problemy z drukarkami dwutrybowymi, podłączonymi przez USB, które obsługują zarówno protokoły USB Print, jak i IPP Over USB. Możemy zauważyć, że drukarka nieoczekiwanie drukuje losowy tekst i dane, w tym polecenia sieciowe i nietypowe znaki. W wyniku tego problemu drukowany tekst może często zaczynać się od nagłówka „POST /ipp/print HTTP/1.1”, po którym następują inne nagłówki związane z protokołem IPP (Internet Printing Protocol). Ten problem występuje częściej, gdy drukarka jest włączana lub ponownie podłączana do urządzenia po odłączeniu.

Z tą usterką mają do czynienia głównie użytkownicy systemów Windows 10 w wersji 22H2 i Windows 11 w wersji 22H2 i 23H2, ale zgodnie z aktualizacją panelu kondycji wersji systemu Windows, najnowsze wydanie, czyli Windows 11 24H2 nie jest nim dotknięte. Firma Microsoft rozwiązała częściowo ten problemy z drukowaniem za pomocą funkcji Known Issue Rollback (KIR). Jest to funkcja, która pomaga cofnąć wadliwe aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami, dostarczone za pośrednictwem usługi Windows Update. Firma Microsoft twierdzi, że poprawka zostanie również wdrożona automatycznie w przyszłej aktualizacji systemu Windows. Dokładny opis sposobu poradzenia sobie z tym problemem wraz z plikami do pobrania znajdziecie na tej stronie.