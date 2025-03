Windows 11 mocno podrasowany po kątem Copilot+. Microsoft stawia na wyszukiwanie

Nie wiem doprawdy, dlaczego Microsoft uparł się, żeby ze wszystkich możliwych zastosowań SI kłaść tak potężny nacisk na wyszukiwanie? Najnowsze informacje, jakie zamieszczone zostały na firmowym blogu, pokazują, że producent właśnie temu zagadnieniu poświęca czas i środki. A co konkretnie udało mu się na tym polu osiągnąć?

Windows 11 Copilot+ z wyszukiwaniem językowym

Zmiany ułatwią wyszukiwanie dokumentów, zdjęć i ustawień w systemie Windows 11 na komputerach Copilot+ z procesorami AMD i Intel. Wdrożone zostało indeksowanie semantyczne wraz z tradycyjnym indeksowaniem. Dotyczy to wszystkich obszarów systemu – od Eksploratora Plików po Ustawienia. Microsoft wyjaśnia: możesz użyć własnych słów, aby znaleźć obrazy, wpisując np. “most o zachodzie słońca”, a także dokumenty, opisując, czego dotyczą, na przykład “budżet podróży”. Producent zachwala, że działa to nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z Internetem – aczkolwiek dziwne by było, abym tego potrzebował szukając plików lokalnie, na dysku twardy swojej maszyny.

Póki co nowości dostępne są w wybranych językach – oprócz angielskiego na liście znajdują się chiński, niemiecki, francuski, hiszpański i japoński.

Ogłoszono również wsparcie dla wyszukiwania zdjęć zapisanych w chmurze. Tak samo jak w podanym przykładzie wystarczy użyć własnych słów, aby znaleźć zdjęcia zapisane i przechowywane w chmurze, opisując ich tematykę, np. “zamki” lub “pikniki” w polu wyszukiwania w prawym górnym rogu Eksploratora plików lub w polu wyszukiwania systemu Windows. Oprócz zdjęć zapisanych lokalnie na komputerze Copilot+, będą pokazywane także zdjęcia z chmury.



W Eksploratorze plików wprowadzono dodatkowe prace mające na celu usprawnienie wypakowywania skompresowanych plików, zwłaszcza w przypadku dużej liczby małych plików. Naprawiono również liczne problemy, jakie zostały zgłaszane przez Insiderów korzystających z testowych edycji Windows 11. Jeśli kogoś interesuje więcej informacji na temat, warto przeczytać oficjalny wpis na blogu producenta.