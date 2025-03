Nadprzewodnictwo w nowym wydaniu zwala z nóg. Fizycy nie mogli uwierzyć, że to możliwe

Do zapoczątkowania i utrzymania nadprzewodnictwa potrzebne było bowiem obniżanie temperatur do naprawdę ekstremalnych wartości. Mowa o temperaturach bliskich zera absolutnego, czyli (prawdopodobnie) najniższej możliwej wartości spotykanej w całym wszechświecie. Jest to oczywiście bardzo wymagające zadanie, które generuje spore koszty. Nowe ustalenia fizyków dają jednak nadzieję na dokonanie wielkiego przełomu w tym zakresie.

Jak wyjaśniają autorzy publikacji zamieszczonej w Journal of Physics: Condensed Matter, ich ustalenia wskazują na to, że nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej najprawdopodobniej jest możliwe. To swego rodzaju święty Graal świata fizyki, ponieważ przez lata panowało przekonanie, jakoby utrzymanie nadprzewodnictwa w temperaturze pokojowej było skrajnie nierealne. Teraz szanse zdecydowanie się odwróciły.

Najnowsze badania na ten temat stanowią dzieło przedstawicieli Queen Mary University of London. Tamtejsi naukowcy zidentyfikowali fundamentalny związek między maksymalną możliwą temperaturą nadprzewodnictwa, a trzema uniwersalnymi stałymi. Była to kolejno masa elektronu, ładunek elektronu oraz stała Plancka. Udział każdej z nich jest kluczowy dla naszego codziennego funkcjonowania, ponieważ mają udział w zjawiskach takich jak narodziny gwiazd czy też powstawanie pierwiastków.

Nadprzewodnictwo pozwala na przesyłanie energii bez jakichkolwiek strat. Fizycy stojący za ostatnimi badaniami sugerują, że można je osiągnąć w temperaturze pokojowej

W toku prowadzonych ekspertyz ich autorzy doszli do wniosku, że teoretyczna górna granica temperatur pozwalających na uzyskanie i utrzymanie nadprzewodnictwa obejmuje temperaturę pokojową. A jeśli nie można tego wykluczyć, to już spory powód do świętowania. Jeszcze większy będzie, jeśli naukowcom udałoby się faktycznie osiągnąć cel, tj. sprawić, że materiał osiągnie stan nadprzewodzący w temperaturze rzędu 20 stopni Celsjusza.

Zastosowań byłoby naprawdę wiele, poczynając od działania zaawansowanych komputerów kwantowych, przez funkcjonowanie sieci energetycznych bezstratnie transportujących prąd, aż po pociągi poruszające się dzięki tzw. lewitacji magnetycznej. Jak wyjaśniają eksperci stojący za najnowszymi doniesieniami, poza świeżą porcją informacji na temat nadprzewodnictwa ważne jest również coś innego: zrozumienie, jak istotna dla funkcjonowania wszechświata jest obecnie występująca równowaga stałych. Bez niej wszystko, co nas otacza, wyglądałoby zupełnie inaczej.