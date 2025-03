Wiosna w Neonet – duże przeceny na sprzęt AGD z kodem

Smartfon, ekspres do kawy, a może laptop w Neonet?

Pełna lista promocji jest oczywiście zbyt długa, by ją tu omawiać, skupię się zatem na sprzęcie, który zwrócił moją uwagę. Na początek smartfon:

Motorola Moto G84 5G 12/256 GB, kolor niebieski – 699 zł

Moto G84 na rynku jest od dość dawna, niczego to jednak jej nie ujmuje. Za bardzo rozsądną cenę otrzymujemy bowiem nieźle wyposażony smartfon z procesorem Snapdragon 695 5G, 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB pamięci na pliki. Za wyświetlanie obrazu odpowiada ekran P-OLED 6,5″ o rozdzielczości FHD+ (1080×2400) z odświeżaniem do 120 Hz i jasnością do 1300 nit. Zdjęcia zaś zrobimy aparatem głównym 50 Mpix lub ultraszerokokątnym 8 Mpix, a także kamerą do selfie 16 Mpix.

Motorola jest nie tylko dobrze wyposażona – producent zadbał także, by dobrze wyglądała. Link do promocji znajdziecie tutaj.

Dell Inspiron 3520-2055 – 1999 zł

Dell Inspiron 3520-2055 to laptop do zastosowań domowych i multimedialnych. Sercem urządzenia jest procesor i5-1235U, z którym współpracuje 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD 1 TB. Ekran o przekątnej 15,6″ jest matowy i ma rozdzielczość 1920 × 1080 pikseli.

Komputer, jak widać, ma zupełnie przyzwoite parametry, szczególnie w tej cenie. Dodatkową zaletą jest klawiatura numeryczna oraz 3-letnia gwarancja w systemie Next Business Day, czyli obejmująca naprawę wykonywaną u klienta, następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.

Laptop Dell Inspiron 3520-2055 możecie kupić tutaj.

Ciśnieniowy ekspres do kawy Siemens EQ.6 Plus S500 TE655319RW – 2699 zł

Nowoczesny automatyczny ekspres ciśnieniowy. Urządzenie ma moc 1500 W i ciśnienie robocze 19 barów. Kawę można podać zarówno już zmieloną, jak i w ziarnistą – za mielenie odpowiada ceramiczny młynek żarnowy.

Wyboru rodzaju kawy dokonuje się za pomocą dużego, intuicyjnego kolorowego wyświetlacza – można wybrać spośród 7 stopni mocy naparu, oraz dostosować ilość napoju do indywidualnych preferencji. Spieniacz do mleka wyposażony został w system autoMilk Clean, zapewniający czystość i higienę bez konieczności ingerencji użytkownika. SensoFlow odpowiada za optymalną temperaturę parzenia kawy.

Siemens EQ.6 Plus S500 TE655319RW możecie kupić tutaj.

Ciśnieniowy ekspres do kawy Saeco GranAroma SM6480/00 – 2199 zł

I kolejny automatyczny ekspres do kawy w promocji – można za jego pomocą przygotować 14 rodzajów naparu – od aromatycznego espresso, po cappuccino, latte macchiato i bardziej wyrafinowane włoskie Espresso Macchiato.

Ekspres może przygotować także dwie czarne kawy i dwie kawy z mlekiem (dzięki automatycznemu spieniaczowi) za jednym dotknięciem przycisku. System parzenia Aroma Extract inteligentnie dostosowuje temperaturę wody, a ceramiczny młynek dba o odpowiednie przygotowanie ziaren. Ekspres pozwala na ustawienie 5 mocy kawy oraz 3 poziomów temperatury.

Saeco GranAroma SM6480/00 możecie kupić tutaj.

Aby skorzystać z promocji, należy dodać towar do koszyka w sklepie online Neonet.pl – cena obowiązuje z kodem CENYSPADAJA, jednak kod powinien zostać automatycznie dodany i aktywowany. Jeśli stało się inaczej, należy dodać kod ręcznie.