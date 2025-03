Nie możecie się doczekać Nintendo Switch 2? Mam dla was trochę nowych informacji

Oficjalnie zapewne wszystkiego się dowiemy na Nintendo Direct 2 kwietnia

Wśród gorących plotek na temat Nintendo Switch 2 swoją cegiełkę dodał na platformie Reddit użytkownik Gaming Leaks and Rumors, członek forum Famiiboards Secretboy, który prawidłowo ujawnił wydajność GPU systemu przed wyciekiem prędkości zegara w styczniu. Teraz twierdzi, że konsola będzie wyposażona w ekran 120 Hz, który będzie obsługiwał zarówno zmienną częstotliwość odświeżania, jak i wysoki zakres dynamiki. Poza tym w poście czytamy, że będzie to ekran LCD, a nie lepszy ekran OLED, co najprawdopodobniej pozwoli obniżyć koszty produkcji. Spekulanci z branży twierdzą, że oczekiwanie na gry działające z szybkością 120 FPS na Nintendo Switch 2, jest nierealne, ale ekran 120 Hz z obsługą VRR oferuje dodatkowe korzyści, takie jak gry obsługujące tryby 40 FPS i lepszą responsywność, co znacznie poprawiłoby wrażenia z gry na tym systemie.

Niestety te informacje musimy traktować z dużym przymrużeniem oka, chociaż użytkownik w przeszłości ujawniał prawidłowe informacje o systemie, nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Liczymy na to, że właściwe odsłonięcie systemu nastąpi za niecałe dwa tygodnie od dzisiaj podczas transmisji Nintendo Direct 2 kwietnia. Jeśli plotki okażą się prawdą konkurencja będzie miała dużą przewagę sprzętową więc ciekaw jestem jak odbije się to na rynku handheldów.