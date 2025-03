Home Promocje Nothing Phone (2a) za 999 zł? W tej cenie biorę dwa!

Nothing Phone (2a) za 999 zł? W tej cenie biorę dwa!

Nothing Phone (2a) był jednym z moich ulubionych smartfonów w zeszłym roku. Dobrze wyposażony, o niezwykłym wzornictwie, zaskakiwał nieortodoksyjnym podejściem zarówno do sprzętu, jak i oprogramowania, a do tego okazał się mieć znakomity stosunek możliwości do ceny. A teraz ten świetny smartfon będzie można kupić za mniej niż tysiąc złotych.