Nowa karta graficzna od Nvidii tym razem do stacji roboczych i profesjonalnych

Czy to będzie odpowiednik wersji Titan?

Powoli zbliżamy się do konferencji GTC 2025 od Nvidii, na której spodziewamy się — poza punktami dotyczącymi technologii przyszłości — usłyszeć zapowiedź nowego modelu RTX PRO 6000 Blackwell, przeznaczonego do stacji roboczych i profesjonalnych. Tego typu modele kart graficznych są przeznaczone do edycji wideo i grafiki filmowej, zapewne niedługo również do programów pracujących ze sztuczną inteligencją.

Model RTX PRO 6000 Blackwell zaoferuje nam rdzenie GB202. Do dyspozycji mamy mieć 188 aktywnych bloków SM ze 192, co przełoży się na 24064 rdzenie CUDA FP32, 752 jednostki TMU, 192 jednostki ROP, 188 rdzeni RT 4. generacji oraz 752 rdzenie Tensor 5. generacji. Poza tym jest to pierwsza karta z nowej generacji, w której wykorzystane zostaną 3 GB kości GDDR7 z korekcją błędów ECC, oferując magistralę 512-bitową ten model pro-viz (profesjonalnej wizualizacji) osiąga 96 GB pamięci GDDR7.

Według strony Leadtek wydaje się, że ta karta jest modelem o zapotrzebowaniu 600 W mocy, co byłoby jednym z pierwszych przypadków, w których model stacji roboczej ma wyższy TDP niż wersja gamingowa (575 W). Oznacza to, że RTX PRO 6000 będzie miał również 16-pinowe złącze zasilania, oby tylko tym razem nie było problemów z zapłonem. Szczegółów związanych z tym nowym modelem jak i ceny spodziewamy się usłyszeć na tegorocznej konferencji GTC 2025, która celować będzie w osoby wykorzystujące w pracy takie GPU.