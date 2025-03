Nowe karty graficzne NVIDIA RTX 5060 już wycenione? Zaskakujące informacje z Chin

Wyciekły spekulacyjne ceny kart GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060

Ten anonimowy sprzedawca internetowy podał ceny przedpremierowe, prawdopodobnie z uwzględnieniem podatku VAT w swoim kraju. Dla kart graficznych GeForce RTX 5060 Ti w cenie 4299 RMB i RTX 5060 w cenie 3799 RMB, czyli około 2282 złotych dla wersji Ti i około 2016 dla wersji zwykłej. Należy pamiętać, że w przypadku polskich cen trzeba doliczyć również podatek, więc z pewnością będą wyższe. Dla porównania, zrzut ekranu informatora zawierał również ceny różnych modeli GeForce RTX 5070, najtańszy kosztował 4799 RMB. Jak zauważył VideoCardz, chińska podstawowa sugerowana cena detaliczna dla RTX 5070 wynosi 4599 RMB, co oznacza, że są to ceny już po ostatnich wzrostach sklepowych.

Zastanawiające w tym wszystkim jest to, że wpis sklepu internetowego dotyczący karty GeForce RTX 5060 określanej jako wariant z 12 GB VRAM. Może być to błąd przedpremierowy, oparty na materiale zastępczym, ponieważ ostatnie przecieki wskazują na istnienie pojedynczego SKU GeForce RTX 5060 z 8 GB pamięci VRAM. Za to model GeForce RTX 5060 Ti ma pojawić się w dwóch formach, w wersji 8 GB lub 16 GB VRAM. Ciekawe jest to, czy wkradł się tu błąd, czy to prawdziwa informacja, ponieważ większa ilość VRAM może pozytywniej wpłynąć na jego premierę, która w wersji budżetowych kart moim zdaniem przegrywa z AMD.