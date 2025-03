Home Nauka Naukowcy tworzą materiał, którego jeszcze nie ma na świecie. 100 milionów stopni Celsjusza nie robi na nim wrażenia

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed ludzkością jest zahamowanie zmian klimatycznych. W tym celu cały świat musi jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych i przejść na takie źródła energii, które nie powodują emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to jednak problem niezwykle trudny do rozwiązania. Jakby nie patrzeć, jeszcze nigdy w historii ludzkość nie potrzebowała tak dużo energii jak obecnie. Część rozwiązania mogą stanowić odnawialne źródła energii takie jak energia słoneczna, czy wiatrowa. Badacze jednak od lat intensywnie pracują nad odtworzeniem na Ziemi procesów zachodzących od miliardów lat wewnątrz Słońca. Gdyby bowiem udało się stworzyć reaktor, w którym można stabilnie generować energię w procesie fuzji termojądrowej, otrzymalibyśmy czyste i nieskończone źródło energii dla całego globu.