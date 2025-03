Zapłacisz czy ci się upiecze? Nowy podatek od fotowoltaiki straszy

Panele słoneczne zasilają budżet, czyli jak nowy podatek od fotowoltaiki straszy właścicieli

Wątpliwości co do nowych praw, a tym samym podatków, pojawiają się w kontekście nowej definicji budynku, która została wprowadzona w życie 1 stycznia 2025 roku. Zmiany te są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku, który uznał dotychczasowe przepisy za niezgodne z Konstytucją. Zgodnie z nowymi regulacjami, za budowlę na terenie Polski uznawane będą m.in.:

Farmy fotowoltaiczne wymienione w załączniku 4 do ustawy o podatkach.

Urządzenia techniczne wchodzące w skład budowli.

Części budowlane elektrowni fotowoltaicznych, takie jak elementy instalacji, konstrukcje wsporcze czy fundamenty.

Kluczowe znaczenie w kontekście opodatkowania instalacji fotowoltaicznych ma ich przeznaczenie oraz powiązanie z działalnością gospodarczą. Nowe przepisy wskazują, że opodatkowaniu nie będą podlegały instalacje produkujące energię na użytek prywatny. Oznacza to, że większość prosumentów jest bezpieczna od nowego podatku. Mowa o tych osobach, które po prostu zamontowały sobie panele słoneczne na dachu, w ogrodzie, balkonie czy elewacji i korzystają z nich wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Jak więc sprawa ma się z instalacją, która jest częścią działalności gospodarczej? W tej akurat kwestii zasady są proste – opodatkowaniu podlegać będą elementy konstrukcyjne, takie jak fundamenty czy konstrukcje wsporcze. Same panele słoneczne nie zostaną jednak objęte podatkiem. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy posiadający komercyjne instalacje fotowoltaiczne mogą być zobowiązani do uiszczenia podatku od nieruchomości za niektóre elementy swoich instalacji.

Wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych mają na celu dostosowanie definicji budynku do aktualnych realiów technologicznych i prawnych. Chociaż Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie planuje bezpośredniego opodatkowania paneli fotowoltaicznych, to nowe przepisy mogą wpłynąć na właścicieli komercyjnych instalacji poprzez opodatkowanie ich elementów konstrukcyjnych. Właściciele takich instalacji powinni dokładnie przeanalizować nowe regulacje, a w razie wątpliwości, skonsultować się z ekspertami podatkowymi.