Nowy wymiar gamingu. Ten 45-calowy monitor LG ma coś, czego nie widziałeś wcześniej

LG UltraGear GX9 na nowo definiuje wyświetlanie gier

Monitor jest aktualnie dostępny w sprzedaży detalicznej za 1999 dolarów, co oznacza dla nas około 7645 złotych, do tego oczywiście należy doliczyć niemały podatek. Ten super monitor dla graczy można teraz zamawiać w przedsprzedaży do 30 marca 2025 roku na stronie LG.com, później będzie już dostępny u autoryzowanych sprzedawców LG.

Dzięki 45-calowemu panelowi OLED i krzywiźnie 800R monitor zapewnia rozdzielczość 5K2K Wide Ultra High Definition (WUHD) dla niezrównanych wrażeń immersyjnych. Oferując technologię podwójnego trybu odświeżania pozwala graczom wybierać między rozdzielczością 5K2K przy częstotliwości 165 Hz lub szerokim Full HD (WFHD) przy częstotliwości 330 Hz. Przy tej ostatniej rozdzielczości w połączeniu z niezwykle szybkim czasem reakcji 0,03 ms zapewnia najwyższą prędkość i precyzję, godną najlepszych strzelców online.

Nowa certyfikacja VESA DisplayHDR True Black 400 i pokryciu spektrum kolorów DCI-P3 do 98,5%, sprawia, że ten nowy ekranowy potwór zapewnia głębokie czernie i żywe kolory, oferując oszałamiającą jakość obrazu. Model LG UltraGear GX9 został zaprojektowany tak, aby obsługiwać najnowsze konfiguracje z łącznością DisplayPort 2.1, USB Type-C i HDMI 2.1. Dodatkowo jest wyposażony we wbudowane głośniki i obsługuje DTS Headphone:X, dzięki czemu zapewni wciągające wrażenia dźwiękowe. Zaawansowana technologia antyodblaskowa minimalizuje odbicia ekranu i odblaski, co oznacza, że gracze teraz mogą łatwiej zobaczyć wszystko, co dzieje się na ekranie, nawet w jaśniejszych pomieszczeniach. Już nigdy więcej światło z prawdziwego świata nie zabierze ci przyjemności z pokonywania swoich wrogów.