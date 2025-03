Home Tech Nvidia App coraz lepsza. Aktualizacja dodaje szereg praktycznych funkcji dla graczy

Nvidia dodaje więcej funkcji do aplikacji Nvidia App dla Windows. Dzięki najnowszej aktualizacji do wersji 11.0.3, użytkownicy mogą dostosować rozdzielczość wejściową dla DLSS (to ustawienie dostosowuje wydajność wyjściową i jakość obrazu) i uzyskać dostęp do dwóch funkcji ze starej aplikacji Nvidia Control Panel: skalowania wyświetlania i ustawień kolorów wyświetlania.