GeForce RTX 5070 FE dopiero pod koniec marca?

Zaznaczę już na wstępie, że opóźnienie to nie oficjalne oświadczenie firmy Nvidia, a informacja, którą dostał Andreas Schilling – redaktor Hardware Luxx. Embargo na recenzje karty RTX 5070 zostało zniesione kilka godzin temu, a jutro miał nastąpić planowany dzień premiery detalicznej.

RTX 5070 FE – skąd opóźnienie?

Redaktor Hardware Luxx twierdzi, że Nvidia powiadomiła go o tej aktualizacji właśnie na kilka godzin przed zniesieniem embarga. Oznacza to, że jeśli zamierzasz kupić GeForce RTX 5070 FE (czyli Founders Edition), prawdopodobnie nie znajdziesz jej w sprzedaży. Być może doczeka się póki co tylko premeiry “na piśmie”, jak to miało miejsce z innymi modelami z rodziny RTX 50.

Jak dotąd recenzje GeForce RTX 5070 zostały opublikowane w różnych serwisach i wykazały wydajność porównywalną z RTX 4070 Super. GPU nie wykazało żadnych silnych wzrostów, ale biorąc pod uwagę, że jest nieco lepsze od RTX 4070 Super w cenie 549 USD, nadal byłby w porządku za swoją cenę. Alternatywa to poczekać na procesory graficzne Radeon RX 9070 XT i RX 9070. Oba mają zostać wprowadzone na rynek 6 marca, a ich recenzje pojawią się już dzisiaj. Te procesory graficzne mają cenę 599 USD za wersję XT i 549 USD za wersję bez XT, co sprawia, że RX 9070 jest bezpośrednim konkurentem RTX 5070.

Jeśli chodzi o GeForce RTX 5070, jego dostępność jest ograniczona z nieznanych przyczyn. Kilka tygodni temu słyszeliśmy, że GPU ma jakiś błąd, który ogranicza jego wydajność, a także, że były pewne problemy z dostawami chipów. Jednak Nvidia nie podała oficjalnie żadnych powodów.

Chociaż edycja Founders Edition zostanie opóźniona o kilka tygodni, miejmy nadzieję, że niestandardowe edycje będą nadal dostępne.