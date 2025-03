Jak w szwajcarskim banku? NymVPN ma być najbezpieczniejszym klientem VPN na świecie

NymVPN pozycjonuje się jako usługa, która fundamentalnie różni się od innych VPN-ów, kładąc nacisk na zapewnienie prawdziwej anonimowości użytkownikom. Tradycyjne VPN-y często tylko obiecują brak logów, ale technicznie mają możliwość dostępu do danych. NymVPN jest zaprojektowany tak, aby nie móc logować ruchu użytkowników. Kluczowym elementem wyróżniającym to rozwiązanie jest jego zdecentralizowana architektura oparta na technologii mixnet. W przeciwieństwie do scentralizowanych VPN-ów, gdzie ruch przechodzi przez pojedynczy serwer, NymVPN kieruje połączenia przez wiele niezależnych węzłów.

W trybie “Anonymous” (mixnet) połączenie jest przekierowywane przez pięć niezależnych serwerów, co ma zapewnić ochronę metadanych. Autorzy technologii kładą szczególny nacisk na aspekt informacji towarzyszących komunikacji (typ urządzenia, rodzaj aktywności, znaczniki czasu itp.). Twierdzą, że w erze śledzenia opartego na sztucznej inteligencji, metadane mogą być cenniejsze dla “wrogich aktorów” niż analiza samej treści. W trybie “Anonymous”, NymVPN wykorzystuje tzw. “noise-generating mixnet” (generator szumu) do ochrony metadanych.

Na czym w uproszczeniu polega Mixnet (skrót od “mix network”)? Zamiast kierować ruch przez jeden centralny serwer, zaszyfrowane dane są mieszane z innym ruchem i przesyłane przez pięć niezależnych serwerów lub “węzłów” przed dotarciem do miejsca docelowego.

NymVPN umożliwia anonimowe płatności dzięki wykorzystaniu technologii zero-knowledge proofs, co uniemożliwia powiązanie informacji o płatności z aktywnością online użytkownika. Do założenia konta nie są wymagane żadne dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail czy lokalizacja. Użytkownik loguje się za pomocą losowo generowanego kodu dostępu. Co więcej, cały kod źródłowy jest dostępny w modelu open source, co zapewnia transparentność i umożliwia audytowanie go przez użytkowników i ekspertów. Ma to wykluczyć możliwość ukrywania w nim oprogramowania śledzącego lub złośliwego.

NymVPN oferuje dwa tryby pracy dostosowane do różnych potrzeb użytkowników:

Fast mode: 2-skokowe połączenie z protokołem AmneziaWG, zoptymalizowany dla codziennych czynności (np. przeglądanie internetu, streaming), zapewniający zaawansowane szyfrowanie end-to-end.

Anonymous mode: Ultra bezpieczne 5-skokowe połączenie z Nym Mixnetem, zapewniające anonimowość dla wyjątkowo wrażliwej komunikacji oraz transakcji, chroniące przed zaawansowanymi zagrożeniami i inwigilacją.

Aplikacja NymVPN jest dostępna na wiele platform (iOS, Android, macOS, Linux, Windows) i oferuje 200 serwerów w ponad 45 krajach. Dostępna jest subskrypcja miesięczna w cenie od 10,99 franka szwajcarskiego (około 45 zł), z 30-dniową bezpłatną wersją próbną. Na koniec ciekawostka – dla Nym Technologies w charakterze specjalistki w dziedzinie bezpiecznego sprzętu i przedstawicielki PR, pracuje Chelsea Manning. To amerykańska aktywistka i whistleblowerka, znana z ujawnienia prawie 750 tysięcy poufnych dokumentów wojskowych i dyplomatycznych serwisowi WikiLeaks w 2010 roku. Urodziła się jako Bradley Edward Manning w 1987 roku i służyła w armii USA jako analityk wywiadu. W 2013 roku została skazana przez sąd wojskowy za naruszenie Ustawy o Szpiegostwie i inne przestępstwa, za co otrzymała wyrok 35 lat więzienia. Wyrok został skrócony przez prezydenta Baracka Obamę, a Manning została zwolniona w 2017 roku.