Szansa znalezienia tej galaktyki była bliska zeru. Jest niczym anomalia

Naukowcy nazwali ten obiekt Wielkim Kołem i podkreślają, że szanse na dokonanie tego typu detekcji były naprawdę niskie. Ocenili je na mniej niż dwa procent! Jak piszą w Nature Astronomy, chodzi o galaktykę mającą ponad 12 miliardów lat, co oznacza, że powstała ona stosunkowo krótko po Wielkim Wybuchu. Poświęcone jej badania pozwalają lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące wszechświatem – szczególnie na pierwszych etapach jego istnienia.

Nierzadko badacze mają do czynienia z danymi, które wydają się przeczyć dotychczasowym teoriom. Obejmuje to chociażby zaskakująco wysokie masy czarnych dziur oraz galaktyk mających w momencie obserwacji kilkaset milionów, do kilku miliardów lat. Istotną rolę w prowadzeniu takich obserwacji odgrywa Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, przystosowany do śledzenia obiektów, które znajdują się poza zasięgiem teleskopów działających w paśmie optycznym.

Wielkie Koło to galaktyka wyjątkowa ze względu na zadziwiająco wysoką masę – jedną z najwyższych w odniesieniu do wczesnego wszechświata. Zaliczana do galaktyk dyskowych, istniała już w ciągu pierwszych dwóch miliardów lat po Wielkim Wybuchu. Jej gabaryty na tak wczesnym etapie istnienia wszechświata prowadzą do pytań o to, na ile poprawnie kosmolodzy rozpracowali mechanizmy napędzające ewolucję wszystkiego, co nas otacza. Szczególnie w odległej przeszłości.

Obserwacje galaktyki Wielkie Koło sugerują, że musiała ona rozwijać się zaskakująco szybko już na pierwszych etapach ewolucji wszechświata

Wielkie Koło, zaliczana do grona galaktyk dyskowych, posiada wyraźne ramiona spiralne otaczające gęstszy środek. Do tego grona zalicza się również Droga Mleczna, a że zdecydowanie łatwiej jest obserwować inne galaktyki niż naszą własną, to być może astronomom uda się dowiedzieć czegoś nowego na temat naszej własnej okolicy.

Jedną z przyczyn, dla których Wielkie Koło wzbudza wiele emocji wśród kosmologów jest domniemany błyskawiczny wzrost tej galaktyki. Wydaje się, iż osiągnęła ona ogromne rozmiary w stosunkowo krótkim czasie i to bez utraty spiralnej formy. Mówimy zarazem o galaktyce około trzykrotnie większej od innych galaktyk z tego samego okresu. Nie powinno więc dziwić, że astronomowie zaliczają ją do grona największych galaktyk wywodzących się ze wczesnego wszechświata.

Jakby tego było mało, obecnie obserwowane tempo wzrostu Wielkiego Koła jest podobne jak w przypadku innych galaktyk w tym samym wieku. Struktura ta znajduje się w obszarze, w którym galaktyki są wyjątkowo powszechne, a ich gęstość jest 10-krotnie wyższa niż zwykle. Wydaje się, iż w takich warunkach Wielkie Koło mogło osiągnąć szybkie tempo wzrostu w krótkim czasie. Ciągle dostarczany gaz zapewnił paliwo do wzrostu i to bez utraty pierwotnej formy.