Amerykanie mają nowe zasoby białego złota. To odkrycie było niczym wygrana na loterii

Popyt na lit jest tak ogromny, że nie nadąża za nim podaż tego pierwiastka. Zapotrzebowanie wynika przede wszystkim z jego wykorzystywania w produkcji akumulatorów i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach miało się ono obniżyć. W kontekście tych rewelacji Amerykanie mają powody do radości, ponieważ udało im się odnaleźć rozległe pokłady litu w swoim kraju.