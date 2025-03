One UI 7 o krok od premiery. Samsung podsumowuje nowości w telegraficznym skrócie

One UI 7 ma uczyć się sposobu, w jaki korzystasz ze swojego urządzenia. System będzie śledził, co użytkownik najczęściej sprawdza i umieszczał te informacje w jednym miejscu. Najważniejsze informacje mają być “podświetlane” bezpośrednio na ekranie blokady. Przykład wyszukiwania “włoskich restauracji przyjaznych zwierzętom z miejscami na zewnątrz w pobliżu” i możliwości wysłania do nich wiadomości tekstowej sugeruje, że AI będzie w stanie rozumieć zapytania w języku naturalnym i wykonywać złożone zadania. Podkreślono, że towarzysz AI słucha i reaguje na sposób, w jaki naturalnie mówisz, tak jakbyś rozmawiał z przyjacielem. Za przykład posłużyła komenda “Moje oczy są zmęczone” (“my eyes are feeling tired”), na którą system ma reagować, ułatwiając dostęp do odpowiednich ustawień.

Łatwiejsze ma być wyszukiwanie potrzebnych ustawień, eliminując konieczność długiego przewijania. Wyszukiwanie zdjęć również ma być inteligentniejsze, pozwalając na znajdowanie konkretnych obrazów na podstawie szczegółowych opisów w języku naturalnym, np. znajdź zdjęcie Maksa cieszącego się dniem spa w szlafroku z plasterkami ogórka na oczach. Co dość istotne, Samsung zapewnia, że dane osobowe użytkownika pozostają w nienaruszonym stanie. Wydaje się to dość kluczowa deklaracja w kontekście integracji AI, która często operuje na naszych danych. One UI 7 stawia również na ideę personalizacji i uczenia się preferencji użytkownika. Za przykład posłużyło tu chociażby udostępnianie niestandardowych emoji, które pasują do nastroju.

Już 7 kwietnia One UI 7 trafi do pierwszych szczęśliwców – posiadaczy telefonów z serii Galaxy S24 oraz składaków Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. W ciągu następnych kilku tygodni aktualizacja trafi również na takie telefony jak Galaxy S24 FE, serię Galaxy S23 (wraz z S23 FE), Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5. Wśród tabletów pierwszym odbiorcą będzie Galaxy Tab S10, a następnie seria Galaxy Tab S9. Jak pisała niedawno Asia, wersje beta zostały udostępnione także dla modeli z serii Galaxy A oraz flagowców aż do tych, debiutujących w 2021 roku.