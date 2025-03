Zagadkowy pas w Układzie Słonecznym stał się jeszcze dziwniejszy. Dowody znaleźli miliardy kilometrów od Ziemi

Dotychczas sugerowano bowiem, że obiekty wchodzące w skład tego pasa – krążące od nas w odległości kilkudziesięciokrotnie większej niż dzieląca Ziemię i Słońce – pojawiły się tam na skutek dawnej kolizji. Autorzy publikacji zamieszczonej w The Planetary Science Journal sugerują natomiast, iż prawda jest zgoła odmienna. Ich zdaniem do powstania tych ciał doszło na skutek grawitacyjne zapadania, co ma również miejsce w przypadku narodzin gwiazd.

Czytaj też: Naukowcy odkryli niezwykłą strukturę na obrzeżach naszego układu

O co dokładnie chodzi? O układ trzech ciał, które spotyka się zarówno w przypadku innych gwiazd (trzech, pozostających w grawitacyjnym uścisku), ale i planet, takich jak Mars, wokół którego orbitują dwa księżyce, czyli Phobos i Deimos. Autorzy nowych badań w tej sprawie doszli do wniosku, że w Pasie Kuipera również mogą znajdować się podobne układy. To o tyle intrygujące, że wcześniej uważano je za układy podwójne, lecz teraz astronomowie wskazują na obecność trzeciego obiektu.

Jeśli się to potwierdzi, to stanie się prawdopodobne, że w Pasie Kuipera istnieje wiele ukrytych układów potrójnych. Co więcej, potwierdzałoby to jedną z hipotez, w myśl której tamtejsze obiekty wcale nie powstały w wyniku kolizji, lecz do ich narodzin doszło w wyniku grawitacyjnego zapadania.

Pas Kuipera jest oddalony od 30 do 50 jednostek astronomicznych. Niedawno astronomowie dostrzegli w nim oznaki istnienia układu trzech ciał

Na potrzeby ostatnich działań naukowcy wykorzystali Kosmiczny Teleskop Hubble’a oraz Obserwatorium W. M. Kecka. Ich uwagę przykuł układ Altjira 148780, który w świetle najnowszych ustaleń może okazać się złożony z trzech, a nie dwóch ciał. W zasadzie trudno rozstrzygnąć, czy brak układów podwójnych w Pasie Kuipera byłby bardziej zagadkowy niż doniesienia o tym, że takowe faktycznie się tam znajdują.

Co ciekawe, choć w Pasie Kuipera jak na razie zidentyfikowano nieco ponad 3000 obiektów. Ich rzeczywista liczba może być jednak zdecydowanie wyższa i opiewać w setki tysięcy takich ciał. Nawet istotniejsze pozostają jednak sugestie dotyczące genezy tego regionu. Obecnie wydaje się, że mogła ona wyglądać podobnie jak w przypadku gwiazd, które powstają na skutek grawitacyjnego zapadania się gazu.

Czytaj też: Kolosalna czarna dziura ukryta w sercu Kosmicznej podkowy. Ten gigant mógłby nas pochłonąć w mgnieniu oka

Rzeczony układ, położony w odległości 44 jednostek astronomicznych od Ziemi, na pierwszy rzut oka wydaje się złożony z dwóch ciał, które dzieli około 7600 kilometrów. Kiedy jednak astronomowie wzięli pod uwagę nietypowy ruch współorbitalny tych obiektów, to okazało się, że może się tam ukrywać trzecie ciało. Przeprowadzone modelowanie potwierdziło, iż prawdopodobnie chodzi o układ trzech ciał. Dalsze obserwacje Altjira 148780 mogą doprowadzić do uzyskania upragnionych odpowiedzi na postawione pytania.