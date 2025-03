Dwustronne ogniwa to przyszłość fotowoltaiki. Ich składnik od lat zyskuje na popularności

Przedstawiciele Indian Institute of Technology zaprojektowali dwustronne ogniwa słoneczne z perowskitu z przezroczystą elektrodą. Jak przekonują, w takim wariancie można uzyskać wysoką wydajność, trwałość i przejrzystość w podczerwieni, co powinno przełożyć się na imponującą przydatność dla całego sektora fotowoltaicznego.

Artykuł zawierający szczegółowe informacje na temat indyjskiego podejścia do tematu został zamieszczony na łamach Journal of Photonics for Energy. Jednym z elementów wyróżniających tę koncepcję było wdrożenie elektrody NAN (NiO/Ag/NiO), dzięki której odnotowano wzrost wydajności, trwałości oraz przejrzystości.

Do stworzenia rzeczonej elektrody członkom zespołu badawczego posłużyła technika osadzania z fazy gazowej o niskiej energii. Efekt końcowy? Elektroda o niskiej rezystancji elektrycznej i wysokiej przepuszczalności światła widzialnego. Dzięki nim rośnie końcowy wskaźnik sprawności konwersji energii, oznaczający ilość światła docierającego do ogniw, która zostaje przekształcona w elektryczność.

Dwustronne ogniwa słoneczne na bazie perowskitu, które zaprojektowano w Indiach, pozwalają na wytwarzanie energii z obu stron takiego urządzenia

Współczynnik dwustronności, tj. opisujący zdolność takiego ogniwa do pochłaniania światła padającego z obu stron, wyniósł 72 procent. Nie jest to rekordowy rezultat w skali świata, ale pokazuje, jak można poprawiać dotychczasowe wyniki. Jeśli zaś chodzi o sprawność konwersji energii, to w tym przypadku wyniosła ona 9,05% w klasycznym wariancie i 6,54% przy oświetleniu z drugiej strony.

Takie dwustronne ogniwa słoneczne na bazie perowskitu zostały również poddane testom dotyczącym utrzymywanej wydajności. Po działaniu przez ponad 1000 godzin – bez wdrażania dodatkowych środków ochrony – indyjskie moduły zachowały około 80% pierwotnej wydajności. Ze względu na przepuszczalność światła widzialnego opisywane urządzenia mogłyby sprawdzić się w połączeniu z oknami czy optoelektroniką.