Pixel Watch otrzymują aktualizację Wear OS 5.1. Co nowego?

Pixel Watch 3 LTE i 2 LTE, a także na oryginalny Pixel Watch w końcu dostają Wear OS 5.1

Użytkownicy smartwatchy Pixel Watch mogą cieszyć się nowymi funkcjami dzięki aktualizacji Wear OS 5.1, która nareszcie dotarła do wszystkich modeli, w tym tych z łącznością LTE oraz oryginalnego Pixel Watch. Po początkowym, nieco zagadkowym i mylącym, rozłożonym w czasie wdrażaniu, które najpierw objęło modele Bluetooth/Wi-Fi, Google udostępnił aktualizację dla wszystkich wersji zegarków.

Sprawdźmy więc, co nowego pojawia się w Wear OS 5.1?

Aktualizacja wprowadza kilka kluczowych ulepszeń, w tym:

Menedżer Poświadczeń – funkcja ta ułatwia logowanie do aplikacji za pomocą haseł, kluczy dostępu i logowania przez konto Google.

– funkcja ta ułatwia logowanie do aplikacji za pomocą haseł, kluczy dostępu i logowania przez konto Google. Odtwarzanie multimediów przez głośnik — aplikacje mogą teraz wykorzystać głośnik zegarka do odtwarzania dźwięku.

— aplikacje mogą teraz wykorzystać głośnik zegarka do odtwarzania dźwięku. Zmiany wizualne — Google zmienił kolor akcentu z żółtego na szary w niektórych miejscach oraz uprościł menu Ustawienia, konsolidując je w sekcji “Tryby”.

— Google zmienił kolor akcentu z żółtego na szary w niektórych miejscach oraz uprościł menu Ustawienia, konsolidując je w sekcji “Tryby”. Opcje dla programistów — dodano opcję “Wymuś Globalne Doświadczenie AOD”, która pozwala na wyłączenie rozmytego zegara przy opuszczonym nadgarstku.

— dodano opcję “Wymuś Globalne Doświadczenie AOD”, która pozwala na wyłączenie rozmytego zegara przy opuszczonym nadgarstku. Aktualizacje aplikacji: Pixel Watch 3 otrzymuje funkcje “Wykrywanie Utraty Pulsu” (w USA) oraz “Śledzenie Cyklu Menstruacyjnego” (Fitbit). Pixel Watch 2 zyskuje automatyczny tryb snu. Wszystkie modele otrzymują ulepszone śledzenie kroków podczas aktywności z wózkiem. YouTube Music dostaje ulepszenia w odtwarzaniu podcastów.



Trudno się przy tym nie zastanawiać, dlaczego wdrażanie aktualizacji było takie rozbite w czasie i opóźnione. Wydaje się, że było to spowodowane głównie procesem certyfikacji operatorów sieci komórkowych dla modeli LTE. Dodatkowo, oryginalny Pixel Watch korzysta ze starszego układu, co również mogło wpłynąć na termin udostępnienia aktualizacji, ponieważ firma musi dodatkowo dostosować dla niego więcej elementów oprogramowania, by wszystko działało bez zarzutu i nie pojawiły się żadne problemy po instalacji nowego oprogramowania.

Aktualizacja OTA (Over-The-Air) jest już dostępna, więc powinna pojawić się na twoim zegarku automatycznie. Zawsze można też sprawdzić dostępność nowej wersji ręcznie w ustawieniach zegarka.