Wyjątkowa oferta Plusa: Galaxy S25 Ultra z rocznym abonamentem i 500 zł w kieszeni!

Samsung Galaxy S25 z cashbackiem i abonamentem gratis

O zaletach Samsunga Galaxy S25 Ultra można by długo pisać. Z pewnością jest nią doskonałe połączenie bardzo wydajnego sprzętu z niezwykle dopracowanym oprogramowaniem, integrującym zarówno klasyczne elementy, jak i nowoczesną sztuczną inteligencję. Kto jest zainteresowany szczegółami – zachęcam do przeczytania naszej recenzji.

Dziś jednak chciałem napisać nie o tym, czy warto kupić S25 Ultra, tylko gdzie warto to zrobić. Operator sieci Plus przygotował bowiem bardzo ciekawą promocję dotyczącą tego modelu – w jej ramach każdy, kto zdecyduje się na zakup, otrzyma 500 zł zwrotu w gotówce. To jednak nie koniec korzyści. Plus oferuje również roczny abonament XL za 0 zł, co stanowi znaczącą oszczędność dla użytkowników. Normalna cena wynosi 99 zł z rabatem 10 zł za e-fakturę, co oznacza, że przez rok możemy oszczędzić 1188 zł – przy wysokich kosztach samego smartfonu jest to kwota niebagatelna. W ramach abonamentu otrzymujemy oczywiście rozmowy i wiadomości SMS/MMS bez limitu oraz 250 GB danych miesięcznie.

Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Podstawowy – w okresie między 10 marca a 11 kwietnia 2025 roku należy w salonie Plusa lub za pośrednictwem strony internetowej operatora zawrzeć umowę (nową, lub przedłużenie obecnej), wybierając ofertę z Samsungiem Galaxy S25 Ultra. Po zakupie należy wysłać SMS o treści GALAXY na numer 661 000 883, aby potwierdzić swój udział w promocji. Zwrotnie otrzymamy SMS z potwierdzeniem, a po pozytywnej weryfikacji otrzymamy numer transakcji oraz PIN, z którym udajemy się do najbliższego bankomatu Euronet, by odebrać 500 zł zwrotu w gotówce.

Powyższa promocja obowiązuje na obie wersje pamięciowe, a ich cena w rozbiciu na 12 rat 0% prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB – 6399 zł; 649 zł na start oraz 12 rat po 479,17 zł/mies.

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB – 6899 zł; 699 zł na start oraz 12 rat po 516,66 zł/mies.

Oferta Plusa to doskonała okazja, aby wejść w posiadanie wydajnego flagowca, ze świetnymi parametrami, bardzo dobrymi aparatami fotograficznymi, a to wszystko oszczędzając słuszną kwotę na rocznym abonamencie i zyskując dodatkowe 500 zł. Czy trzeba więcej zachęt?