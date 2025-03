POCO F6 Pro w promocyjnej cenie – złap flagowca taniej z kuponem

POCO F6 Pro to zeszłoroczny flagowiec bez kompleksów

POCO F6 Pro swoją premierę miał w zeszłym roku i od tego czasu niewiele się zestarzał. Smartfon wyposażony został w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości WQHD+ (3200 × 1440 pikseli), 12-bitowym odwzorowaniu barw i odświeżaniu 120 Hz, gwarantujący znakomitą płynność i jakość obrazu – obsługiwany jest także HDR10+ oraz Dolby Vision.

W zależności od wersji procesor Snapdragon 8 Gen 2 współpracuje z 12 GB lub 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512, lub 1 TB pamięci flash UFS 4.0 – zapewnia to naprawdę dużą moc, która z pewnością przyda się w zastosowaniach rozrywkowych, szczególnie w grach, pracy z obrazem czy po prostu do zapewnienia sprawnej wielozadaniowości.

Za zasilanie odpowiada bateria 5000 mAh z ultraszybkim ładowaniem HyperCharge 120 W – od 0 do 100% w zaledwie 19 minut, przy czym wystarczy do tego każda, odpowiednio wydajna, ładowarka zgodna z tym popularnym standardem. Aparat 50 Mpx ze stabilizowanym obiektywem f/1.6, technologią Light Fusion 800 i dużą matrycą 1/1.55″ to z kolei gratka dla fanów fotografii – jak dobrze sobie radzi, można sprawdzić w naszej recenzji.

A teraz najlepsze: w sklepie firmowym mi.com możesz zgarnąć POCO F6 Pro taniej dzięki kuponowi rabatowemu -200 zł. Jak to działa? Kupony są dostępne dla wszystkich wersji pamięciowych i kolorystycznych, jednak w tej chwili dostępny jest tylko wariant 12/512 GB – wchodzimy zatem na stronę sklepu, wybieramy kolor, aktywujemy kupon (przeznaczony jest tylko dla nowych użytkowników, ale to niewielki problem) i klikamy „kup teraz” – produkt doda się do koszyka, a jego cena zostanie obniżona o wartość kuponu, do 1699 zł.

Dlaczego warto skorzystać? POCO F6 Pro to nie tylko specyfikacja – to styl życia. System Xiaomi HyperOS, obsługa 5G, NFC do płatności zbliżeniowych i głośniki stereo z Dolby Atmos sprawiają, że ten smartfon to kompletne centrum rozrywki i pracy. A że oferta naprawdę nie nadwyręża budżetu, to nie czekaj – wejdź na stronę, aktywuj kupon i ciesz się technologią na najwyższym poziomie już dziś!