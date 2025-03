Projektor za mniej niż 400 zł?! Ta okazja może się nie powtórzyć

Co potrafi BlitzWolf BW-V5Max LED?

BlitzWolf BW-V5Max LED to urządzenie do domu lub małej firmy. Łączy w sobie nowoczesną technologię LED, prostą obsługę i wysoką jakość obrazu. Można z jego pomocą stworzyć prosty system domowego kina, zrobić szkolną albo biznesową prezentację, albo podłączyć go do konsoli i zagrać z przyjaciółmi.

Android 9.0 – system operacyjny Android sprawia, że projektor jest bardziej wszechstronny. Możesz korzystać z aplikacji takich jak Netflix, YouTube czy Prime Video bezpośrednio na urządzeniu.

– system operacyjny Android sprawia, że projektor jest bardziej wszechstronny. Możesz korzystać z aplikacji takich jak Netflix, YouTube czy Prime Video bezpośrednio na urządzeniu. Rozdzielczość fizyczna 1080p – zapewnia ostre i szczegółowe obrazy, idealne do projekcji filmów, gier czy zdjęć.

– zapewnia ostre i szczegółowe obrazy, idealne do projekcji filmów, gier czy zdjęć. Jasność do 9000 lumenów – wysoka jasność pozwala korzystanie z projektowa nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

– wysoka jasność pozwala korzystanie z projektowa nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Automatyczna korekcja 6D Keystone – prosta i intuicyjna korekcja zniekształceń trapezowych ułatwia pozycjonowanie projektora do pracy.

– prosta i intuicyjna korekcja zniekształceń trapezowych ułatwia pozycjonowanie projektora do pracy. Bluetooth 5.0 – płynna transmisja dźwięku, dzięki czemu możesz korzystać z głośników zewnętrznych czy słuchawek bez kabli.

– płynna transmisja dźwięku, dzięki czemu możesz korzystać z głośników zewnętrznych czy słuchawek bez kabli. Wsparcie dla projekcji bocznych – pełna elastyczność w ustawieniu urządzenia w przestrzeni.

Projektor lekki i łatwy w obsłudze – promocja z kodem

Projektor BlitzWolf BW-V5Max jest kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze. Wyposażony w szereg wejść (HDMI, USB, AV), daje możliwość podłączenia niemal każdego urządzenia: dekodera TV, konsoli, laptopa, przystawek smart TV i smartfonów. Przygotowanie do pracy ułatwia system automatycznego ustawiania ostrości i korekcji zniekształceń (niezbędny, jeśli musimy podnieść przednią ścianę do góry). Kontrast obrazu sięga 1000:1, rozmiar może zawierać się w zakresie od 50″ do 200″.

Aby skorzystać z promocji i uzyskać najniższą cenę, należy wybrać produkt z czeskiej dystrybucji (załączony link powinien tak wskazywać, ale warto się upewnić), a po przejściu do płatności użyć kodu BGc2bb53 – po jego wprowadzenia cena zmieni się na 359,08 zł.

Link do oferty promocyjnej znajdziecie tutaj.