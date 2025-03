Tani projektor LED? To możliwe, z pomocą przyjdzie Biedronka.

Projektor Yoton Y4

Yoton Y4 to kompaktowy projektor, który swobodnie postawimy na biurku lub stoliku, lub zapakujemy w torbę, by zabrać na działkę. Urządzenie wyposażone jest w źródło światła LED o jasności 200 lumenów, które jest wystarczające, by obraz był wyraźny w ciemności oraz słabym oświetleniu. Kontrast maksymalny wynosi 10000:1.

Natywna rozdzielczość projektora to 720p, choć Yoton Y4 przyjmie także sygnał 1080p, odpowiednio go skalując. Obrotowa podstawa ma zakres ustawień 270°, dzięki czemu można dostosować kąt projekcji – projektor automatycznie wykrywa i koryguje zniekształcenia trapezowe.

Źródłem obrazu może być dowolne urządzenie wyposażone w HDMI, ale Yoton Y4 ma także port USB-C, projektor zatem może współpracować z dekoderami TV, komputerami, konsolami, smartfonami, nośnikami pamięci masowej i przystawkami Smart TV. Maksymalna przekątna wyświetlanego obrazu może sięgnąć 200 cali.

Yoton Y4 posiada na pokładzie także Bluetooth 5.2 – można w ten sposób podłączyć bezprzewodowe słuchawki lub głośniki i soundbary. Wbudowana bateria ma pojemność 7800 mAh, co pozwala na kilka godzin pracy bez zewnętrznego źródła zasilania.

Cena na Yoton Y4 w czasie trwania promocji ustalona została na 229 zł – to około 55% taniej, niż poza promocją (nominalna cena to 519 zł). Oferta promocyjna w Biedronce obowiązuje od 5 do 11 marca 2025 roku, warto zatem pospieszyć się z podejmowaniem decyzji.